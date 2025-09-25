Abas: Izraelski zločini u Pojasu Gaze jedno od najstrašnijih poglavlja 20. i 21. veka

Zločin „protiv čovečnosti“ koji je Izrael počinio u Pojasu Gaze je „jedno od najstrašnijih poglavlja“ 20. i 21. veka, izjavio je danas palestinski predsednik Mahmud Abas u govoru prenetom video-vezom na godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN.

„Ono što Izrael sprovodi nije puka agresija, to je ratni zločin i zločin protiv čovečnosti, koji će biti zabeležen na stranicama istorijskih knjiga i u savesti čovečanstva kao jedno od najstrašnijih poglavlja humanitarne tragedije 20. i 21. veka“, rekao je Abas kome su SAD odbile zahtev za vizu.

Palestinski predsednik je rekao da Palestinci odbijaju antisemitizam i da napadi Hamasa 7. oktobra na izraelsko tlo ne predstavljaju palestinski narod.

„Odbacujemo ono što je Hamas uradio 7. oktobra, to ne predstavlja palestinski narod, niti njihovu pravednu borbu za slobodu i nezavisnost“, rekao je Abas.

Palestinski predsednik je dodao da Hamas ne treba da ima nikakvu ulogu u budućem palestinskom rukovodstvu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com