Ađali (UNHCR): Srbija bila sigurno utočište za preko 100.000 izbeglica

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR) Sufijan Ađali pohvalio je srpske institucije, navodeći da je Srbija u prethodom periodu bila "sigurno utočište za preko 100.000 izbeglica".

On je na sastanku sa ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demom Berišom naveo da UNHCR ove godine obeležava 50 godina postojanja u Srbiji i 75 godina od donošenja Konvencije o statusu izbeglica.

U saopštenju resornog ministarstva navodi se da je sastanak bio posvećen unapređenju položaja izbeglica, pripadnika romske nacionalne manjine i drugih ranjivih kategorija.

„Na sastanku je dogovoreno intenziviranje zajedničkih aktivnosti, razmena iskustava i realizacija projekata usmerenih na dugoročnu saradnju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com