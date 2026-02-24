Advokat Biočanin: Privedeni veterani nisu planirali nikakvo krivično delo

Advokat privedenih veterana 63. padobranske brigade Vladimir Beočanin izjavio je danas da su njegovi branjenici izneli odbranu i negirali navode optužbe.

„Oni su imali dva kratka razgovora 18. februara, koji su trajali po nekoliko minuta. Radilo se o komentarisanju dnevne politike, bez ikakvog pomena oružja, planova ili mobilizacije. Apsolutno ničega od onoga što im se stavlja na teret“, rekao je Beočanin lokalnim medijima u Kraljevu.

On je naveo da je zatražen pritvor do 30 dana zbog, kako je obrazloženo, opasnosti da bi mogli da dovrše započeto krivično delo.

„Ne postoji ništa što bi ukazivalo na bilo kakvu pripremu nasilja. Ovo je pokušaj skretanja pažnje sa drugih društvenih tema“, rekao je advokat.

Policija je sinoć saopštila da su u Kraljevu uhapšeni D. R. i M. R, kojima se na teret stavlja „udruživanje radi rušenja ustavnog poretka“ i „ugrožavanje bezbednosti predsednika Republike Srbije“.

Kako se navodi, sumnjiče se da su od decembra 2025. do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja i svrgavanje najviših državnih organa, uključujući i planiranje napada na život predsednika i članova njegove porodice, kao i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz policije je saopšteno da će osumnjičenima biti određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Ispred zgrade tužilaštva sinoć se okupio veći broj građana koji su došli da pruže podršku uhapšenim veteranima 63. padobranske brigade.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com