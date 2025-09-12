Advokat Borović: Kriminalne grupe Srpske napredne stranke imaju veća ovlašćenja od policije

Advokat Borivoje Borović izjavio je da policija nije reagovala na batinanje naroda na utakmici Srbija-Engleska, jer „kriminalne i parapolicijske grupe Srpske napredne stranke (SNS) imaju veća ovlašćenja od same policije“.

Komentarišući to što ni posle četiri dana nije uhapšen niko od batinaša koji su tukli ljude na stadionu „Rajko Mitić“, Borović je agenciji Beta kazao da je u Srbiji, pored tužilaštva i sudstva, politička vlast zarobila i policijske jedinice.

Naglasio je da vlast za male pare angažuje parapolicijske grupe, kako bi zaštitili svoje ogromno bogatstvo.

„Policija bi morala da se probudi i oslobodi. Pripadnici policije još ne prepoznaju opasnost za demokratiju i rušenje naše zemlje. Srbiju ne ruše studenti i građani koji žele da se povrati zakonit sistem vladanja, već kriminalne i parapolicijske formacije kojima rukovodi vlast SNS-a“, ocenio je advokat.

Dodao je da je premlaćivanje ljudi koji su na utakmicu došli s decom, veoma opasna pojava na koju se vlast ne osvrće.

„Cilj vlasti je da se po svaku cenu sačuvaju lik i delo Aleksandra Vučića. Nikada u nijednoj zemlji na svetu predsedništvo se nije štitilo betonskim barikadama kao što je to slučaj u Beogradu. Očigledno je da vlast nema poverenja u policiju, već se angažuju kriminalne grupe da štite mir i bezbednost predsdnika. Postoji opasnost da ti kriminalci dobiju naređenja da napadaju po kućama studente i opozicione aktiviste. Vlast koristi grubu silu da se obračuna s političkim protivnicima jer ne mogu da pobede na poštenim izborima ili na bilo kakvom javnom sučeljavanju“, istakao je Borović.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nije odgovorio na pitanje Bete zbog čega policija nije uhapsila osobe koje su tukle ljude na tribinama na utakmici Srbija-Engleska.

Dačić nije odgovorio ni na pitanja ko su bile osobe u crnom, a koje su tukle čak i roditelje s maloletnom decom, i ko je u utorak 9. septembra poslao batinaše na stadion „Rajko Mitić“.

Na utakmici reprezentacija Srbije i Engleske gotovo ceo stadion pevao je „Ko ne skače, taj je ćaci“ i „Pumpaj, pumpaj“, a bilo je i skandiranja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Posle skandiranja oko 40.000 navijača protiv predsednika Vučića došlo je do obračuna na istočnoj i zapadnoj tribini.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, dve grupe muškaraca u crnom zaletale su se na građane i udarale svakog ko im se našao na putu. Tukli su čak i roditelje koji su u jednoj ruci držali decu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com