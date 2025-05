Advokat Horovic: Srbija ne sme da postane Pinočeov Čile, proces protiv aktivista je politički progon

Advokat Vladimir Horovic, čija kancelarija brani neke od aktivista osumnjičenih za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, rekao je da „nema sumnje: suština procesa je politički progon neistomišljenika“ i da ima „još jednu funkciju – zastrašivanje svih građana ove zemlje koji koriste pravo na slobodno mišljenje“.

„Ovaj postupak za sada svedoči da idemo u suprotnom pravcu od Evrope i onoga što zovemo evropskim vrednostima. Nije daleko bio Pinoćev režim u Čileu. Nije daleko bilo to da rodbina mesecima, godinama, nije znala da li su im živi sinovi, kćerke, braća i sestre, očevi i majke, i gde se nalaze. Moguće je da se naše društvo zaputilo u pravcu Čilea, ali to ne smemo dopustiti“, rekao je Horovic u intervjuu za nedeljnik Vreme.

On je naveo da je „važno što postoji snažan društveni stav koji se protivi bezakonju, koji se protivi nezakonitom pritvoru“.

„Osuda drugih država i evropskih institucija važna je jer ovaj slučaj govori o stanju ljudskih prava u Srbiji. Govori da se u Srbiji krše ljudska prava na slobodu, slobodu misli i izražavanja“, naglasio je Horovic.

On je upitao i „šta će biti ako se pojave snimci šta se u Srpskoj naprednoj stranci ili u drugim strankama govori na sastancima zatvorenog tipa“.

„Setimo se čuvenoj slučaja ‘Votergejt’. Država je prisluškivala kancelariju demokrata. Kada se to otkrilo, odmah su preduzete mere za sankcionisanje ne samo onih koji su prisluškivali nego i onih koji su izdavali naredbu. Na kraju, to je dovelo i do ostavke predsednika (SAD Ričarda) Niksona. Da nije podneo ostavku, bio bi opozvan“, kazao je Horovic.

(Beta)

