Advokat Janković: Sve navodi na sumnju da Vučić stoji iza krivičnih dela u slučaju Generalštab

Advokat Miloš Janković izjavio je da najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će pomilovati sve koji budu optuženi za „slučaj Generalštab“ predstavlja zloupotrebu ustavnih ovlašćenja i navodi na sumnju da on stoji iza nezakonitog pokušaja da se ta zgrada skine s liste zaštićenih kulturnih dobara.

Janković je agenciji Beta kazao da je Vučić najavio pomilovanja osoba koja su s njim u direktnoj interesnoj vezi.

„I prethodni postupci, koji su bili u pogledu davanja pomilovanja i aboliranja od krivičnog postupka, predstavljaju zloupotrebu ustavnih ovlašćenja predsednika Republike. Zloupotreba se ogleda u tome što se oslobađaju krivičnog gonjenja i izvršenja kazne zatvora lica koja su u direktnoj interesnoj vezi s onim ko odlučuje o njihovom pomilovanju“, rekao je advokat.

Dodao je da je i Venecijanska komisija saopštila da je potpuno neopravdano takvo postupanje predsednika države, „koje ima izrazite elemente pristrasnosti“.

„Vučić je ove godine već pomilovao nekoliko pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koji su gazili i prebijali ljude. Oni su pomilovani zato jer su činili ono što odgovara nosiocima izvršne vlasti“, podsetio je Janković.

Na pitanje kakvu poruku šalje javnosti i pravosuđu predsednik Vučić najavom da će pomilovati osobe iz vlasti optužene za teška krivična dela u „slučaju Generalštab“, Janković je kazao da Vučić stvara osnovu sumnje da on stoji iza svega toga.

„Samim tim što ne dozvoljava da se istraži određeni krivični postupak, i što kaže ‘neka na kraju dođu i do mene’, Vučić stvara jednu osnovu sumnje da on stoji iza svega toga“, ocenio je.

Upitan da li zloupotrebom ustavnih ovlašćenja, po pitanju pomilovanja, predsednik Vučić urušava pravosudni sistem, Janković je rekao da njegove izjave značajno doprinose već postojećoj urušenosti pravnog sistema.

„Svi napadi na pravosuđe od strane predstavnika vlasti, Vučićeve izjave, kao i izjave sudije Ustavnog suda i profesora Pravnog fakulteta Vladana Petrova, da su se tužilaštvo i sudstvo odmetnuli od izvršne vlasti, značajno doprinose već postojećoj urušenosti pravnog sistema u Republici Srbiji“, naglasio je advokat.

Janković je istakao da Tužilaštvo za organizovani kriminal i ostala tužilaštva ne bi trebalo da ustuknu pred napadima izvršne vlasti i predsednika Vučića, i da bi trebalo da postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima.

„Tužilaštvo je samostalno u svom radu, nadležnosti tužilaca su pojačane i oni bi trebalo da se drže svojih ovlašćenja, a ne da postupaju po nalogu ili dogovoru s nosiocima izvršne vlasti. Rad tužilaštva opterećuje ono što se proteže iz prethodnih godina, gde u mnogim situacijama tužilaštvo nije postupalo samostalno i po zakonu, počev od rušenja Savamale pa do ubistva Dalibora Dragijevića u Policijskoj stanici u Boru“, naveo je advokat Janković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 11. decembra da će u slučaju da bude podignuta optužnica u vezi ukidanja statusa spomenika kulture za kompleks Generalštaba u Beogradu, pomilovati sve koji su „navodno učestvovali u malverzacijama“.

„Neću im dati priliku da gone one koji ništa nisu krivi. Ja sam kriv. Ja sam taj koji je hteo modernizaciju Srbije. Ja sam taj koji je hteo da dovede velikog investitora“, rekao je Vučić.

Tužilaštvo za organizovani kriminal osumnjičilo je više osoba iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Ministarstva kulture zbog „falsifikovanja dokumenata“ i „zloupotrebe službenog položaja“ u „slučaju Generalštab“, a među osumnjičenima se nalazi i ministar kulture Nikola Selaković.

(Beta)

