Advokat Janković: Vučićeve pretnje ukazuju da je vlast u krizi i da su izbori jedino rešenje

Advokat Miloš Janković izjavio je da svakodnevne pretnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića dodatno ukazuju koliko je vlast u krizi i da je jedino rešenje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Komentarišući Vučićevu najavu da će vlast „još brže, jače i više goniti učesnike protesta“, Janković je agenciji Beta kazao da je zadatak predsednika da kod građana stvori osećaj slobode, a ne obruča silom, na šta građani sigurno neće pristati.

„Čim se vlast odlučuje za sve veću represiju, dokaz je da instrumenti vlasti ne funkcionišu. Primer sile nasilnih metoda mora da bude izuzetak, a ako se to najavljuje kao pravilo samo je pokazatelj krize vlasti koja uvodi celu državu i sve njene građane u jednu veliku krizu iz koje će biti teško naći ishodište“, rekao je advokat.

Prema njegovim rečima, vlast bi morala da uvaži glas onih koji se ne slažu s njihovim vladanjem državom.

„Prvi korak u razrešenju sadašnje situacije bi trebalo da bude raspisivanje izbora i to na način što bi u pripremi izbora učestvovali i predstavnici relevantnih društvenih činioca koji su se očigledno pokazali kao postojeći u našem društvu, kao i predstavnici opozicije“, ocenio je Janković.

Komentarišući brutalnost policije prema studentima i građanima koji traže vanredne izbore, Janković je rekao da se policija ponaša nezakonito.

„Lice koje u određenoj uniformi primenjuje silu nad sputanim čovekom koji leži na zemlji, ne može biti policajac jer se ponaša nezakonito. Priče o napadima na službena lica su potpuno bespredmetne, jer se ta službena lica izvode na ulice smišljeno bez ikakvih oznaka identiteta. Oni su zaštićeni od bilo kakvog preispitivanja zakonitosti njihovog rada i krivične odgovornosti za slučajeve mučenja i zlostavljanja čega smo svedoci preko brojnih snimaka objavljenih na društvenim mrežama“, objasnio je advokat.

Zlostavljanje ljudi, dodao je, koji su sputani i koji se nalaze na zemlji je nezakonito i predstavlja krivično delo „zlostavljanje i mučenje“.

„Sramotno je od strane rukovodstva policije što negira postojanje takvih slučajeva, uprkos tome što smo svi svedoci brutalnog premlaćivanja studenata i građana. Još gore je što vrh MUP-a opravdava brutalnost policije i istrajava na skrivanju identiteta policijskih službenika. To je pokazatelj straha policijskih službenika od odmazde, koja bi po logici stvari mogla da usledi. Nijedan roditelj neće biti ravnodušan ukoliko mu policajac pretuče dete“, zaključio je Janković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com