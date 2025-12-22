Advokat Kokanović: Advokatska komora da insistira na otvaranju istrage o smrti Vladimira Cvijana

Advokati Ivan Ninić, Jovan Rajić i Čedomir Kokanović, iz udruženja Ustavobranitelji, podneli su zahtev Advokatskoj komori Beograda (AKB) za uvid u advokatski dosije Vladimira Cvijana s ciljem da nadležni državni organi pokrenu istragu o smrti njihovog kolege, koji je pronađen mrtav u Dunavu 5. januara 2018. godine.

Kokanović je agenciji Beta kazao da je smrt Vladimira Cvijana sporna zato što nalaz obdukcije ne daje jasnu indikaciju ni za samoubistvo, ni za ubistvo, a ni za zadesnu smrt, odnosno nesrećni slučaj.

Dodao je da je indicija koja otvara sumnju i činjenica da o Cvijanovoj smrti nije vršena nikakva istraga i da se prema dostupnim informacijama u tužilačkom spisu nalaze samo nalaz obdukcije i faktura Instituta za sudsku medicinu.

„Najveći razlog za sumnju jeste to što je AKB čak tri godine tajila, aktivnim merama, da je od Fonda PIO dobila dopis o porodičnoj penziji Cvijana, iz kog je bilo jasno da Cvijan više nije među živima. Taj dopis je AKB dobila za vreme štrajka zbog ubistva advokata Miše Ognjanovića. Činjenica da AKB, dokument o Cvijanovoj smrti stavlja na takve mere tajnosti da čak tri godine niko nigde ne pomene da je Cvijan mrtav, jasno govori da su tadašnji funkcioneri AKB na čelu s Jugoslavom Tintorom, imali neke čudne razloge da takvu stvar taje, koji ne bi postojali da je to bilo samoubistvo ili nesrećni slučaj“, ocenio je Kokanović.

Na pitanje zbog se roditelji i supruga Vladimira Cvijana do sada nisu oglašavali, Kokanović je kazao da „politikom trgovine kostima“ režim uspeva da porodice žrtava ućutka i primiri.

„Na poslednjem sastanku Upravnog odbora AKB, jedan kolega nam je rekao da je njemu Vladimirov otac kazao da se taj slučaj drži u tajnosti kako porodica ne bi imala problema. Ako postoji sumnja da je Cvijan ubijen advokati moraju da insistiraju da se ta smrt istraži nezavisno od toga šta porodica kaže pod pritiskom“, istakao je advokat.

Na pitanje u čemu je značaj otvaranja advokatskog dosijea Vladimira Cvijana, Kokanović je rekao da bi to bio simboličan i prvi korak ka otvaranju tužilačke istrage.

„Moguće je da je iz tog dosijea neka bitna dokumentacija već sklonjena. Šta god se u dosijeu našlo, neće rasvetliti Cvijanovu smrt, ali jeste jedan simboličan čin od čega bi trebalo da se krene. Ono što mora da se uradi jeste da se otvori zvanična tužilačka i policijska istraga. Zbog Cvijanove smrti niko nije saslušan i nisu obavljene nikakve operativne radnje, uviđaji ili ispitivanje baznih stanica mobilne telefonije“, kazao je.

Ako nalaz obdukcije, dodao je Kokanović, ukazuje da je došlo do utapanja, mora da se istraži da li je to utapanje samoubistvo, da li se on sam sapleo i upao u reku ili je Cvijana neko gurnuo u Dunav.

„Posebno, s obzirom da na njegovom čelu postoji određena rana koja može da deluje kao povreda naneta od cevi pištolja“, rekao je advokat Kokanović.

Vladimir Cvijan je bio je advokat i političar, narodni poslanik od 2012. do 2013. godine i član predsedništva Srpske napredne stranke (SNS).

Nestao je iz javnog života 2014. godine nakon sukoba s vrhom SNS-a jer je javno ukazivao na korupciju i kršenje zakona i Ustava od strane najviših državnih funkcionera.

Preminuo je 5. januara 2018. godine nakon utapanja u reci Dunav u Beogradu pod sumnjivim okolnostima.

Njegova smrt je bila skrivena od javnosti tri godine, sve dok nije otkrivena u martu 2021.

Razlozi zbog kojih je Cvijanova smrt toliko dugo bila skrivena od javnosti još uvek nisu poznati.

(Beta)

