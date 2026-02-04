Advokat Kokanović: Građani Srbije i zvanično postali taoci organizovanih kriminalnih grupa

Član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda Čedomir Kokanović izjavio je danas da su građani Srbije nakon nedavnih izmena krivičnog zakonodavstva i zvanično postali taoci organizovanih kriminalnih grupa.

Kokanović je agenciji Beta kazao da su usvajanje seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i izjava glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića da policija odbija saradnju s tim tužilaštvom, ozakonili stanje u kome su građani Srbije već duže vreme taoci organizovanih kriminalnih grupa.

„Živimo u situaciji de fakto okupacije, i izmene zakona se vrše s ciljem da se propisi prilagode tom stanju okupacije. Vlast hoće da obesmislili postojanje pravosudnih institucija i na taj način ukine svaku zaštitu građana, a u korist autoritarnog režima. Državnog kriminala u institucijama ima previše i sada Mrdićevi zakoni ukidaju Tužilaštvo za organizovani kriminal ne bi li se vlast zaštitila od brojnih istraga i dokaza o njihovom kriminalu“, ocenio je advokat.

Komentarišući izjavu tužioca Nenadića da policija odbija saradnju s Tužilaštvom za organizovani kriminal, Kokanović je rekao da je u pitanju državni udar.

„Odbijanje policije da sarađuje s tužilaštvom na otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa predstavlja državni udar. Žao mi je što Nenadić nije sve vreme komunicirao s javnošću i da za ono što radi dobije podršku javnosti. On i danas ćuti o mnogo čemu što ima u svojim arhivama. Da se ranije otvorio za javnost, sigurno do svega ovoga ne bi došlo“, kazao je.

Kokanović je naglasio da su građani Srbije, zbog nefunkcionisanja pravosudnih institucija, već duže vreme taoci organizovanih kriminalnih grupa.

„Građani su taoci organizovanih kriminalnih grupa delom zahvaljujući i tužiocu Nenadiću i glavnoj republičkoj tužiteljki Zagorki Dolovac. Sada se pravno upodobljava da se talačka situacija građana zakonski ozvaniči“, zaključio je Kokanović.

Glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić rekao je na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu da policija neće da saražuje s tim tužilaštvom.

„Nažalost, došli smo u situaciju da nemamo policiju koja hoće da sarađuje s Tužilaštvom za organizovani kriminal“, kazao je.

Poslanik SNS-a Uglješa Mrdić je priznao provladinim medijima da su promene krivičnog zakonodavstva donete da ne bi bili uhapšeni ministri SNS-a i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(Beta)

