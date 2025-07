Advokat Kovačević odbio da da iskaz tužiocu, poručio da je Vučić najveće zlo u istoriji Srbije

Advokat Srđan Kovačević, koji je aktivan u Zborovima građana Novog Sada, odbio je da da iskaz na današnjem saslušanju na koje je pozvan zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina.

Građani su se okupili ispred zgrade pravosudnih organa da mu pruže podršku.

On je pozdravio okupljene i pre ulaska u sud poručio da je „Aleksandar Vučić najveće zlo u istoriji Republike Srbije“.

Po izlasku iz zgrade suda, Kovačević je rekao okupljenim novinarima da je tužiocu rekao da neće da odgovara na pitanja.

„Ja sam izjavio da je režim Aleksandra Vučića i sam Aleksandar Vučić najveća nepogoda koja je zadesila Republiku Srbiju od njenog postojanja. I to je to. Sad čekamo da izjavu da Žarko Mićin“, rekao je Kovačević.

Kovačević je pozvan na saslušanje u svojstvu osumnjičenog.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je ranije za portal 021 da je podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica zbog objavljivanja njegove adrese prebivališta.

Prema njegovim rečima, nije u pitanju samo objava ulice, već tačna adresa te da je naročito problematično što su građani došli ne samo na adresu nego i „ispred kućnog praga“ i uzeli otirač ispred vrata njegovog stana.

Ocenio je da je time potencijalno ugrožena bezbednost, kako njega tako i njegove porodice.

Mićin je ponovio da je prijavu podneo „isključivo protiv N.N. lica te da je na tužilaštvu da utvrdi ko je izvršilac krivičnog dela.

„Nisam eksplicitno naveo da je to Srđan Kovačević ili neko drugi, iako je on vrlo jasno pozvao na to da se dođe ispred moje kuće. Prijava je podneta protiv N.N. lica i ja sam izneo sve argumente u prijavi – i za pretnje i za poziv na adresu. Na tužilaštvu je da utvrdi da li je to krivično delo“, kazao je on.

(Beta)

