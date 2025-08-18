Advokat Lakić: Ani Brnabić preti kazna do pet godina zatvora

Advokat Nikola Lakić izjavio je da je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić počinila krivično delo „izazivanje panike i nereda“ zašta je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

Komentarišući izjavu Brnabić da je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu bila „planirana diverzija kao početak obojene revolucije“, Lakić je agenciji Beta kazao da predsednica parlamenta nastavlja ono što je Aleksandar Vučić započeo preko svojih tabloida i takozvanih analitičara.

„Brnabić se danas izjavom da nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ispod koje je živote izgubilo 16 ljudi, nije slučajno pala već je to deo dugo planirane diverzije kako bi se nakon toga pokrenula obojena revolucija, sasvim izvesno podsmeva žrtvama i direktno kao predsednica Skupštine meša u istragu koja je u toku“, ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, Brnabić je tom izjavom na TV Pink počinila najmanje jedno krivično delo.

„Osim što je svojom izjavom Ana Brnabić sasvim izvesno počinila krivično delo iz člana 343 Krivičnog zakonika ‘izazivanje panike i nereda’ i što po hitnom postupku mora da bude saslušana zbog iznetih navoda, ona svojim stranačkim kolegama protiv kojih se vodi istraga zbog pada nadstrešnice i smrti 16 lica na ovaj način želi i da pomogne kako bi se sve one radnje koje tužilaštvo sprovodi medijskom manipulacijom dovele u ravan s najbizarnijim tvrdnjama o diverziji“, istakao je Lakić.

Advokat naglašava da Brnabić mora pod hitno da bude saslušana u Tužilaštvu.

„Njene izjave su duboko potresle porodice nastradalih, ali i uznemirile javnost. Ona mora da pred tužilaštvom dostavi dokaze za svoje tvrdnje da je pad nadstrešnice diverzija ili ako takvih dokaza nema da odgovara za krivično delo ‘izazivanje panike i nereda’. Na primeru Ane Brnabić moći ćemo da vidimo da li u tužilaštvu uopšte ima slobodnih tužioca koji poštuju zakon i rade u skladu sa zakonom. Ako Brnabić ne pozovu na saslušanje, ova izjava će ostati upamćena kao još jedna u nizu besčasnih i besprizornih izjava nekog iz vrha kriminalnog režima Aleksandra Vučića“, ocenio je.

Lakić je dodao da je Srbija jedina država na svetu u kojoj najviši predstavnici vlasti svojim izjavama i postupcima direktno i indirektno utiču na istrage koje sprovode tužilaštva.

„Da u Srbiji postoji samostalno tužilaštvo ono bi saslušalo Anu Brnabić, a ako bi se utvrdilo da je ovo lažna vest, kao što jeste, njoj bi samo zbog ove izjave pretila zatvorska kazna od šest meseci do pet godina zatvora“, rekao je advokat Lakić.

Brnabić je danas na TV Pink kazala da je nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu koja se obrušila 1. novembra prošle godine i kada je poginulo 16 ljudi „srušena kao početak obojene revolucije“.

„Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesrećni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji u tom smislu, mislim da je bila planirana diverzija“, navela je Brnabić.

(Beta)

