Advokat Lakić: Povlačenje inspektora iz Udarne grupe pokazuje nameru režima da zaustavi istragu

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da povlačenje inspektora iz Udrane grupe koja je ispitivala sumnje i indicije da je prilikom rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu bilo korupcije kao i brojnih krivičnih dela, pokazuje nameru režima Aleksandra Vućića da zaustavi istragu.

Lakić je agenciji Beta kazao da politička vlast nema uticaja na određene tužioce u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, „te su se poslužili mehanizmima koji im preostaju da preko lica koja su od strane izvršne vlasti učestvovala u pribavljanju dokaza pokušaju da opstruiraju istragu“.

„Moguće je da je Udarna grupa i cela istraga došla do veoma bitnih saznanja da su određena lica iz vrha režima Aleksandra Vučića počinila još neka krivična dela, da je Udarna grupa otkrila tokove novca i gde je novac od kriminalnih radnji završio, kao i da su određena lica koja su državljani Kine učestvovala u svim tim krivičnim delima i upravo zbog toga se vrši opstrukcija istrage kako bi se sprečilo otkrivanje novih krivičnih dela i sprečavanje hapšenja novih osumnjičenih“, rekao je Lakić.

Prema njegovim rečima, povlačenje državnih inspektora iz Udarne grupe predstavlja „neviđeni skandal“, zato što izvršna vlast svesno i namerno opstruiše istragu bez posledica i što se na ovaj način direktno meša u istragu.

„Srbija je jedina država u Evropi u kojoj vrh režima diskredituje tužioce i sudije, časne i poštene policajce, a penzioniše ih samo iz razloga što bi zakonitim delovanjem tih osoba i institucijama u kojima se oni nalaze došlo do razotkrivanja krivičnih dela koje su počinile osobe iz vrha režima“, ocenio je Lakić.

Iz Tužilaštva za organizovani kriminal potvrdili su za Insajder da su rukovodioci Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca i MUP-a povukli svoje inspektore iz Udarne grupe koja je ispitivala moguću korupciju i u slučaju pada betonske nadstrešnice kada je poginulo 16 ljudi.

U naredbi za sprovođenje istrage, navodi se da je državni budžet samo na poslu modernizacije pruge od Novog Sada do Subotice u okviru koje je rađena i rekonstrukcija novosadske stanice – oštećen najmanje za 115,5 miliona dolara.

Prema pisanju medija, u Udarnoj grupi danas su samo tužiteljka Jasmina Ganić, petoro njenih kolega, troje finasijskih forenzičara tužilaštva, kao i dvoje zaposlenih u Agenciji za privredne registre, iako je Tužilaštvo za organizovani kriminal još 28. avgusta donelo naredbu o produženju rada Udarne grupe za još šest meseci.

„Nakon donošenje ove naredbe, direktor Policije, direktor Poreske uprave i Uprave za sprečavanje pranja novca su povukli saglasnost za dalji rad Udarne grupe“, saopštilo je Tužilaštvo u odgovoru na pitanja Insajdera.

Udarna grupa je ostala bez 17 inspektora SBPOK-a, osam inspektora Poreske policije, i angažovanih pripadnika Uprave za sprečavanje pranja novca.

Svi oni učestvovali su u predistrazi koja je 1. avgusta rezultirala akcijom u kojoj su uhapšeni bivši ministar Tomislav Momirović i još dve osobe, a osumnjičeno još pet osoba, među kojima je i bivši ministar Goran Vesić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com