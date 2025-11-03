Advokat Lakić: Štimcu ponovo određeno policijsko zadržavanje

Advokat Nikola Lakić saopštio je da je bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu ponovo određeno 24-časovno policijsko zadržavanje, iako je prethodno sud bio usvojio žalbu odbrane.

Lakić je agenciji Beta kazao da je Štimac sinoć uhapšen ispred RTS-a zbog navodnog pozivanja na rušenje ustavnog poretka.

„Vladimir Štimac je osumnjičen za ‘pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka’, međutim ne postoji nijedna činjenica koja bi potvrdila da postoje elementi tog, ali i nijednog drugog krivičnog dela koje tužilaštvo može da goni po službenoj dužnosti“, rekao je Štimcev pravni zastupnik.

Prema njegovim rečima, ceo postupak je „izrežiran“ na Andrićevom vencu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da je Vladimir Štimac 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

On je, navelo je VJT, pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da „zovu traktore da dođu sa svih strana“, da im „je.. sve“ , nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine – kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da „guraju narod koji traži pravdu“ i koji „nemaju ni identifikacione brojeve“.

„Osumnjičeni je pritom, u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, te ponavljao poziv građanima ‘Izađite na ulice’ pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu“, saopštilo je VJT.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika, dodaje se, koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine s puškom na grudima Štimac mu je viknuo: „Alo, skloni pušku, bre“.

(Beta)

