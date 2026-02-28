Advokat Lakić: Tužilaštvo mora da pod hitno procesuira direktora BIA Vladimira Orlića

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da bi Tužilaštvo za organizovani kriminal moralo da procesuira direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vladimira Orlića zbog krivičnog dela "zloupotreba službenog položaja".

Lakić je agenciji Beta kazao da postupanje BIA i direktora Orlića, pred izbore za Visoki savet tužilaštva (VST), kada su pozivani tužioci i na njih vršen pritisak da glasaju za kandidate bliske Srpskoj naprednoj stranci, nije samo krivično delo već i napad na ustavni poredak i rušenje pravne države.

„To je školski primer državnog udara koji sprovodi izvršna vlast nad pravosuđem. Direktor BIA Vladimir Orlić je svojim postupanjem izašao iz svojih zakonskih ovlašćenja i pretvorio se u političkog komesara koji ima zadatak da stavi pod kontrolu tužilaštvo. Ovo nije samo pritisak na tužioce već i direktna pretnja svakom tužiocu koji drži do ličnog i profesionalnog integriteta. Sasvim izvesno, Orlić je počinio krivično delo ‘zloupotreba službenog položaja’ i on bi morao po hitnom postupku da bude procesuiran od strane Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koje je nadležno za postupanje u ovom slučaju jer je reč o osobi koja je postavljena od strane Vlade Srbije“, istakao je advokat.

Prema njegovim rečima, o pritiscima na tužioce morao bi da se izjasni i Ustavni sud.

„Od uvođenja višestranačja nije zabeleženo da BIA na ovaj način vrši uticaj na pravosudne institucije“, kazao je Lakić.

On je dodao da je javno svedočenje tužioca Miodraga Surle na sednici VST o pritiscima BIA, dokaz da „kriminalni režim Aleksandra Vučića grubo ruši ustavni poredak“.

„S druge strane ovo svedočenje je i poziv tužiocima da ne ćute, da dignu glas kako bi zaštitili instituciju Tužilaštva, sebe i ustavni poredak. U suprotnom, ćutanjem bi postali saučesnici u ovom haosu. Svedočenje tužioca Surle je i poziv Tužilaštvu da hitno reaguje procesuiranjem Vladimira Orlića jer samo njegovim procesuiranjem štiti se ustavni poredak i sprečava dalje vršenje krivičnih dela od strane direktora BIA i drugih osoba iz režima. Da je Srbija normalna zemlja, Orlić bi već bio smenjen“, rekao je Lakić.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu Miodrag Surla rekao je u petak na sednici Visokog saveta tužilaštva da je posredno saznao da je krajem januara održan sastanak u sedištu BIA, na kojima se govorilo o ponavljanju izbora za tri člana VST-a.

Surla je rekao i da su tom sastanku prisustvovali direktor BIA Vladimir Orlić, kao i pojedini glavni tužioci viših i osnovnih tužilaštava s područja kragujevačke apelacije.

Takođe je dodao da su nakon sastanka glavni tužioci koji su prisustvovali sastanku u svojim tužilaštvima organizovali kolegijume na kojima su preneti stavovi koje su čuli u BIA, a vezano za predstojeće glasanje.

Surla je bio jedan od troje tužilaca koji su uložili prigovor na ponovljene izbore za VST, tvrdeći da je na glasanju na mestu „Kragujevac 2“ došlo do povrede biračkog prava.

U svom prigovoru, Surla je između ostalog naveo da je na biračkom mestu video posmatrače koji vode „paralelne biračke spiskove“, ali i da je na tužioce „vršen pritisak“ između dve runde glasanja za članove VST-a.

Glavna republička tužiteljka Zagorka Dolovac kazala je da joj je glavna tužiteljka Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu Milijana Dončić potvrdila da su tužioci iz tog grada bili pozvani na razgovor u sedište BIA kako bi se na njih izvršio pritisak i dala uputstva pred glasanje za Visoki savet tužilaštva.

(Beta)

