Advokat Lakić: Tužilaštvo mora da procesuira osobe koje su pretukle i vezale studenta Mihajlovića

Advokat Nikola Lakić izjavio je da tužilaštvo mora da procesuira službenike Ministarstva pravde koji su teško povređenog studenta Luku Mihajlovića vezali lisicama za bolnički krevet u Kliničko-bolničkom centru Zemun.

Lakić je agenciji Beta kazao da bi tužilaštvo moralo i da utvrdi ko su osobe obučene u policijske uniforme koje su nanele teške povrede studentu Mihajloviću.

„Ceo slučaj studenta Luke Mihajlovića koji je prvo krvnički pretučen, pa kasnije vezan lisicama za bolnički krevet pokazuje na šta je sve spreman režim Aleksandra Vučića kao i bolnu činjenicu da u Srbiji institucije ne rade u skladu sa zakonom već po instrukcijama i volji Vučića i njegovih potčinjenih. Umesto da se utvrdi ko je iz policije ili kriminalaca obučenih u policijsku uniformu prekoračio ovlašćenja i naneo niz teških telesnih povreda Luki Mihajloviću i da to lice bude privedeno i lišeno slobode, mi saznajemo da je ceo slučaj dobio novu dimenziju, a to je da je nakon hitne operacije, jer mu je život bio ugrožen, pripadnik Ministarstva pravde Luku vezao za bolnički krevet lisicama kako navodno ne bi pobegao“, naveo je Lakić.

Prema njegovim rečima, kako je nemoguće da neko u takvom zdravstvenom stanju pobegne iz bolničkog kreveta, „jasno je da su pripadnici Ministarstva pravde koji su bez razmišljanja sprovodili nečije nezakonito naređenje želeli da upravo ovakvim merama pojačaju represiju nad građanima“.

„Tužno je i žalosno kada osobe, koje građani plaćaju, prekoračuju svoja ovlašćenja i ponašaju se neljudski i bahato prema istim tim građanima“, rekao je advokat.

On je ocenio da je vezivanje lisicama pritvorenog pacijenta u bolnici od strane pripadnika Ministarstva pravde gruba zloupotreba zakonskih ovlašćenja i propisa.

„Prvo od strane pripadnika Ministarstva pravde koji je bez potrebe prekoračio svoja ovlašćenja i nezakonito upotrebio sredstva prinude i drugo zloupotreba od strane odgovornih u bolnici koji su tako nešto dozvolili. Svaki čovek na svetu, bez obzira da li je osumnjičen za neko krivično delo ili nije, ima određena prava i prema njemu se mora postupati s punim uvažavanjem njegove ličnosti i sloboda što se u konkretnom slučaju nije desilo. U normalnim državama reagovalo bi tužilastvo i utvrdilo ko je i po čijem nalogu nekoga vezao lisicama za bolnički krevet i to osobu koja je životno ugrožena, i pokrenulo postupak protiv onog ko je to uradio i onog ko je to naredio. Takođe, oglasilo bi se i Ministarstvo zdravlja da kaže da je lice odgovorno u bolnici koje je to dozvolilo i protiv njega pokrenulo postupak“, istakao je Lakić.

U Vučićevoj Srbiji, dodao je, „svi smo svedoci da samo vidimo osudu javnosti, plač majke i sestre Luke Mihajlovića i zgražavanje celokupne javnosti, dok nema adekvatne reakcije pre svega tužilaštva i Ministarstva zdravlja“.

„Da bi Srbija bila normalna i uređena država ovakvi i slični slučajevi moraju biti hitno procesuirani od strane tužilastva, a da bi došlo pre svega do postupka, a kasnije i presude neophodno je da tužilastvo radi posao za koji ih građani plaćaju. Nažalost, to se od ovakvog tužilastva ne može očekivati jer na čelu tužilaštava u Srbiji sede osobe koje svojim ponašanjem ne ulivaju poverenje“, ocenio je advokat Nikola Lakić.

(Beta)

