Advokat Lakić: Više javno tužilaštvo služi za obračun s Vučićevim političkim protivnicima

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu pod direktnom kontrolom režima i da služi za obračun s političkim neistomišljenicima Aleksandra Vučića.

Komentarišući saopštenje VJT u kome se, između ostalog, navodi da su blokade javnog saobraćaja suprotne Ustavu Srbije, Lakić je agenciji Beta kazao da je taj stav tužilaštva u isto vreme i tragičan i komičan.

„Tragično je zbog činjenice da VJT u Beogradu to spočitava studentima i građanima koji se bore protiv diktatorskog i mafijaškog režima Aleksandra Vučića, a komično zbog činjenice da onaj ko je saopštenje pisao nije pročitao Ustav, ali i ostao slep na paravojni kamp Ćacilend koji već četiri meseca blokira centar Beograda, kao i na to što se u tom paravojnom kampu nalaze ubice, narkodileri i ozbiljni kriminalci koje bi upravo to isto tužilaštvo trebalo da liši slobode“, ocenio je.

Dodao je da su uputstva koja je VJT dalo policiji ispunjena mržnjom prema građanima Srbije koji zahtevaju raspisivanje izbora.

„Navodi se i da građani čine prekršaje i krivična dela, ali i da izazivaju konflikte i to sve izrečeno od strane Tužilaštva ukazuje da rečnik koji koriste Aleksandar Vučić, Dragan Vučićević i Vojislav Šešelj postaje i rečnik državne institucije. Ovo zabrinjava pre svega što se iz ovako iznetih paušalnih, uvredljivih i netačnih navoda još jednom može videti da je VJT u Beogradu pod direktnom kontrolom režima i da kao produžena ruka Aleksandra Vučića sliži za obračun s političkim neistomišljenicima“, naglasio je Lakić.

„VJT u Beogradu umesto da je pokrenulo postupak i utvrdilo ko su maskirane osobe u uniformama policije bez oznaka koje otimaju građane Srbije prethodnih dana, umesto da je pokrenulo postupke protiv onih osoba koje bez potrebe i bez razloga prebijaju građane širom Srbije, umesto da je pohapsila kriminalce u Ćacilendu, oni ovakvim uputstvima prete gradanima Srbije i daju odrešene ruke policiji da sprovodi teror što smo mogli da vidimo sinoć“, istakao je advokat.

Komentarišući navode VJT u Beogradu da policija u svojim postupanjima nije prekoračila ovlašćenja, niti primenila nepotrebnu silu, Lakić je kazao da je VJT „dotaklo dno“, jer cela Srbija, naveo je, danima gleda kako policija prebija, otima, maltretira i gazi građane.

„Svi smo čuli i videli kako je policija prebijala uhapšene studente, svi smo čuli kako je prebijen student Luka M. koji je zadobio teške telesne povrede opasne po život i mora na hitnu operaciju, samo to nije videlo VJT u Beogradu. Upravo zbog toga što sve to nisu videli oni su dali zeleno svetlo policiji da nastavi s represijom i kršenjem zakona“, naglasio je Lakić.

Prema njegovim rečima, što je veća represija režima čiji je deo VJT u Beogradu, to će otpor nezadovoljnih građana biti brojniji i jači.

„Promenom režima doći će i do promena u tužilaštvu, a među njima ima onih koji ce završiti kao Vesna Medenica i Milivoje Katnić u Crnoj Gori, završiće u pritvoru i biće im suđeno zbog svih nepočinstava koja su počinili“, zaključio je Lakić.

VJT u Beogradu je juče saopštilo da policija može samostalno da primeni niz mera prisile protiv građana, bez konsultacije s javnim tužilaštvom ili prekršajnim sudom.

Policija je sinoć, na više mesta mesta u Beogradu primenila silu protiv studenata i građana, i uhapsila veliki broj protestanata.

(Beta)

