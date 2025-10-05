Advokat Ninić: Paljenje automobila je nova politička doktrina Srpske napredne stranke

Advokat Ivan Ninić izjavio je danas da je paljenje automobila nova politička doktrina vladavine Srpske napredne stranke (SNS), koja se sa severa Kosova prelila prvo u Vranje i Niš, a kasnije i u druge delove Srbije.

Ninić je agenciji Beta kazao da kompletan državni aparat aktivno učestvuje u legitimizaciji nasilničkog ponašanja jedne zaštićene i opasne paravojne formacije, koja je, kako je rekao, trenutno iznad zakona.

Na pitanje, da li vlast atmosferu nasilja sa severa Kosova prebacuje u ostatak Srbije, Ninić je kazao da je kontinuirano paljenje automobila matrica koja dolazi sa severa Kosova, ali da je kreirana u Beogradu, „kao poruka da se svi Srbi mogu homogeno politički angažovati jedino u okviru Srpske liste i da je svako drugo soliranje opasno po život“.

„To je uvek prva opomena, a ko takav signal ne shvati ozbiljno rizikuje da doživi sudbinu Olivera Ivanovića i upravo na takvoj kriminalno-političkoj platformi je, zajedno sa svojim pobratimom Milanom Radoičićem, Aleksandar Vučić postao ‘Aca Srbin’ i jedini garant života i opstanka Srbima na Kosovu i Metohiji“, rekao je advokat.

Dodao je da posle Banjske jedna kriminalna grupa više nikada neće smeti da kroči na sever Kosova.

„Zato su sada dobili prekomandu, poslove i partijske zadatke u drugim gradovima širom Srbije. Imali smo slučaj monstruoznog napada na novinara Milana Jovanovića u Grockoj, koga su živog hteli da spale u svojoj kući, samo zato što je raskrinkavao naprednjački kriminal. Isto je tako ovih dana u Beogradu zapaljen automobil u vlasništvu brata smenjenog komadanta SAJ-a Spasoja Vulevića, što samo potvrđuje da se paravojne formacije iz kriminogenog miljea, koje kontroliše Aleksandar Vučić, zagrevaju za predstojeću izbornu kampanju“, naglasio je Ninić.

Ocenjujući odnos vlasti prema nasilničkom ponašanju svojih pristalica prema građanima, Ninić je rekao da predsednik Srbije i neformalni lider SNS-a Aleksandar Vučić više nema apsolutno poverenje u policiji i vojsku i da poslednjih meseci pribegava izgradnji jedne paralelne strukture, „koja predstavlja njegov lični prsten zaštite i specijalni odred za sejanje straha kod građana“.

„Za kratko vreme režim je izvršio mobilizaciju svih pojedinaca i svih društvenih grupa, koje su bilo kada imale sukob za zakonom i kojima je kriminal profesija. Izgrađena je struktura koncentričnih krugova, koja funkcioniše na jedan mig, kroz perfektan sistem subordinacije u kome se meri učinak svakog pojedinca izvršioca ili poverenika i svi se obilato nagrađuju u vidu fiksne zarade, profitabilnih poslova ili abolicije od krivične odgovornosti“, objasnio je.

Ne samo da naprednjačka paravojska na ulici ima monopol fizičke prinude, naveo je, koji bi po definiciji smela da poseduje samo država, već oni imaju i svoje oficire za vezu u MUP-u, BIA i pravosuđu.

„Kompletan državni aparat, počev od predsednika Republike, koji svojim lojalistima potpisuje sumanuta pomilovanja od krivične odgovornosti, preko ministra pravde i glavnog javnog tužioca, pa do ministra i direktora policije, aktivno učestvuju u legitimizaciji nasilničkog ponašanja jedne zaštićene i opasne paravojne formacije, koja je samo trenutno iznad zakona, ali ne i dugoročno“, istakao je.

Na pitanje kakve su posledice legitimizacije nasilničkog ponašanjapo građane, a kakve će biti po vlast, Ninić je kazao da je temeljnom kartelizacijom i kriminalizacijom svih pora društva, Aleksandara Vučić sebe, svoju stranku i svoje pristalice doveo u bezizlaznu situaciju, gde se politička borba, kao na bojnom polju, svodi na sve ili ništa.

„Kako je gubitak lokalne i republičke vlasti za naprednjake bliži, tako će tenzije u društvu sve više da rastu i Vučić će nastojati da, na sve načine, indukuje još veće nasilje, na ulicama, na tribinama, među komšijama, jednostavno u svakoj ćeliji društva. Njegova logika je takva da ne može da dopusti da se samo on urušava, a da svi milioneri, secikese i sitni paraziti, koje je stvorio za ovih trinaest godina ostanu nemi posmatrači, koji će preko noći preleteti na drugu stranu“, ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, u sistemu urušenih institucija građani su na vetrometini, prepušteni sami sebi i ne preostaje ništa drugo nego da se međusobno solidarišu i mobilišu.

„Jer na suprotnoj stranu je regrutovana i mobilisana kompletna kriminalna struktura ljudi koji su zarobili državu. Nema nikakve dileme ko će na kraju pobediti, jer s jedne strane je mafija koja kontroliše državni aparat, a s druge strane su građani ustavobranitelji“, zaključio je Ninić.

(Beta)

