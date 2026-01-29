Advokat Ninić: Sve sudije i tužioci do ponedeljka da stupe u obustavu rada

Advokat Ivan Ninić pozvao je danas sve sudije i tužioce da najkasnije do ponedeljka stupe u obustavu radu zbog usvajanja seta pravosudnih zakona u Skupštini Srbije koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

„Ukoliko najkasnije u ponedeljak, sve sudije i tužioci ne stupe u obustavu rada i ne budu vest u svim svetskim medijima, onda smo zaslužili sve što nam se dešava i tiranin treba još veću represiju i teror da sprovodi, sa svojom mafijom u narkos državi, koju je uspešno zaokružio“, naveo je Ninić na društvenoj mreži „X“.

Sindikat sudske vlasti pozvao je sudije i tužioce da odmah stupe u obustavu rada kako bi odbranili nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava, nakon što je Skupština usvojila set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Mrdić.

Sindikat sudske vlasti upozorio je javnost da je po hitnom postupku usvojen set pravosudnih zakona koji nisu prošli javnu raspravu i nisu dostavljeni na mišljenje Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva, iako je to zakonska obaveza, te da ovakva procedura predstavlja grubo kršenje osnovnih standarda demokratskog zakonodavnog postupka i direktan udar na ustavni princip podele vlasti.

„Ovim zakonskim izmenama pokušava se narušavanje nezavisnosti pravosuđa i uspostavljanje političkog uticaja nad sudovima i tužilaštvima, što otvara prostor za nezakonito mešanje u pojedinačne predmete, posebno u one u kojima se kao okrivljeni pojavljuju lica bliska vladajućoj političkoj strukturi. To predstavlja sistemsku pretnju vladavini prava i ustavnom poretku Republike Srbije“, naveli su.

(Beta)

