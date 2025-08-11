Advokat Ninić: Tužilac Nenadić već dve godine ne sme da sasluša Vučića o ubistvu u Pandi

Pravni zastupnik porodica dečaka koji su ubijeni u pećkom kafiću Panda advokat Ivan Ninić saopštio je da Tužilaštvo za organizovani kriminal ni posle dve godine od podnošenja zahteva nije saslušalo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ninić je 10. avgusta 2023 godine podneo Tužilaštvu dokazni predlog da se sasluša Vučić zbog njegovih ranijih izjava da navodno zna šta se 14. decembra 1998. godine desilo u Pandi.

„Tačno je dve godine proteklo od kada sam stavio dokazni predlog da se u istrazi ubistva šestoro dece iz Pande u Peći sasluša Aleksandar Vučić. Tužilaštvo za organizovani kriminal i Mladen Nenadić dve godine ne smeju da pozovu i saslušaju Vučića, koji nešto zna, a po istom principu je saslušano 40 svedoka“, naveo je Ninić na društvenoj mreži X.

U zahtevu je navedeno da roditelji traže da se Vučić sasluša povodom izjava o masakru u „Pandi“ koje je on od 2013. do 2018. godine u nekoliko navrata davao medijima, tvrdeći da taj zločin nisu počinili Albanci i da „gotovo zna“ šta se dogodilo kobne noći u tom kafiću.

Navodi se da je kao prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić 26. decembra 2013. godine u emisiji „Teška reč“ na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Dve godine kasnije, na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, 11. decembra 2015. godine, Vučić je rekao da je gotovo siguran šta se desilo u kafiću „Panda“.

„Bauljamo u mraku. Gotovo sam siguran šta se desilo u kafiću ‘Panda’ ali nemam dokaza. Nisam siguran da bi naši organi mogli da se ponose onim što su tada uradili“, kazao je Vučić, navodi se u dokaznom predlogu za njegovo saslušanje.

Roditelji podsećaju i da je 12. septembra 2017. godine Vučić javno izjavio da ima „određene informacije“ o tome šta se desilo u kafiću „Panda“ u Peći kada su ubijena šestorica srpskih mladića.

„Vučić je na konferenciji za novinare rekao da ‘određene informacije’ govore o, kako je naveo, mogućim počiniocima zločina, i da one ‘nisu saglasne s onima što je saopštavano’. ‘Nisam tužilac i ne mogu da govorim o tome'“, rekao je Vučić, dodavši da zna ‘šta je moguće da se dogodilo’.

On je tada rekao da i nadležni organi raspolažu „određenim informacijama“ o tom zločinu, stoji u obrazloženju zahteva za Vučićevo saslušanje.

Roditelji su naveli i Vučićevu izjavu od 1. novembra 2018. godine za TV Prva: „Imamo saznanja, a naši ograni tragaju za potpunim saznanjima. Radimo sve i mogu da budu uvreni da istinu nećemo kriti. Bilo da je reč o Albancima ili Srbima“, rekao je on.

Zastupnik oštećenih porodica advokat Ninić smatra da bi prema istom kriterijumu, koji je primenjen prilikom donošenja odluke o prihvatanju dokaznih radnji saslušanja svih ostalih predloženih svedoka, koji su u javnom prostoru istupali povodom događaja, potrebno saslušati i Aleksandra Vučića.

Pre 27 godina, 14 decembra 1998, oko 20 časova, dvojica maskiranih napadača otvorila su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića „Panda“, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević (18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (24) i Dragan Trifović (18).

Vladimir Lončarević (18) i Mirsad Šabović (34) su teško ranjeni, dok je lakše ranjen Nikola Rajović (18).

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila i osumnjičila grupu lokalnih Albanaca, ali su oni pušteni iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Potpredsednik Savezne vlade SRJ zadužen za Kosovo i Metohiju Nikola Šainović je tada saopštio da je slučaj „Panda“ rešen.

Roditelji ubijenih dečaka su više od deset puta tražili da ih predsednik Aleksandar Vučić primi na razgovor, ali on i pored nekoliko javnih obećanja da će to učiniti, do sada nije razgovarao s porodicama.

Istraga o masakru u kafiću „Panda“ pokrenuta je tek u novembru 2015. godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Do sada je saslušano oko 40 svedoka, ali optužnica nije podignuta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com