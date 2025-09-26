Advokat: Orlić treba da podnese ostavku i da je BIA znala za kamp kod Loznice, i da nije

Advokat Nikola Lakić ocenio je danas da bi direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vladimir Orlić trebalo da podnese ostavku i ako je BIA znala za obuku stranih državljana u kampu kod Loznice, i ako nije znala.

„Tri meseca državljani Moldavije i Rumunije obučavani su u kampovima u Srbiji i pripremani za državni udar u Moldaviji. Ako BIA nije znala za ovo, Orlić treba da podnese ostavku, a ako je znala, opet Orlić treba da podnese ostavku. Uskoro knjiga ‘Kako je pripreman državni udar’ „, napisao je Lakić na društvenoj mreži Iks (X).

Policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i nadležnim tužilaštvima, uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale grupu od oko 150 do 170 državljana Rumunije i Moldavije za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tokom subotnjih izbora u toj zemlji.

Po navodima MUP-a, borbeno-taktička obuka grupe državljana Rumunije i Moldavije sprovedena je od 16. jula do 12. septembra.

Obuku u paravojnom kampu u izletištu „Sunčana reka“ kod Loznice su, piše BIRN, držali instruktori koji su državljani Rusije i Belorusije.

(Beta)

