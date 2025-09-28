Advokat Petronijević: VJT u Novom Sadu samo formalno dopunilo optužnicu o padu nadstrešnice

Advokat Goran Petronijević ocenio je da je Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu napravilo ozbiljne propuste u početnoj fazi sprovođenja istrage o padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu te dodao da je dopunjena optužnica skoro identična kao prethodna verzija i da je menjan samo formalno-tehnički deo tog dokumenta.

On je u intervjuu za današnju Politiku kazao da je VJT samo formalno dopunilo optužnicu, koju je Viši sud ranije vratio na doradu, i da je dispozitiv ostao nepromenjen.

Po njegovim rečima, svi prethodno osumnjičeni su obuhvaćeni i ovom optužnicom, sa istovetnim oblicima odgovornosti.

„Optužnica je u suštini ostala ista. Najverovatnije u nadi da sada sud, zbog sveopšte atmosfere, protoka vremena i pritiska javnosti neće smeti ovakvu optužnicu ponovo da vraća“, naveo je Petronijević.

Po njegovim rečima, tužilaštvo je prvu fazu istrage sabilo u 40 dana i u toj ishitrenosti napravilo brojne propuste kao što je uklanjanje ostataka nadstrešnice sa licu mesta pre nego što su stručna lica i veštaci pogledali dokaze.

Petronijević je kazao da je VJT postupalo sa „velikim stepenom selektivnosti krivičnog gonjenja“ i da je optužnicom bilo neophodno obuhvatiti investitore, projektante, izvođače i podizvođače radova kao i one koji su obavljali stručni nadzor.

Kritikovao je tužilaštvo i zbog načina na koji je komuniciralo sa javnošću poslednjih meseci.

„VJT u Novom Sadu se, iz nekih samo njima znanih razloga, u ovom slučaju opredelilo za strategiju ćutanja, što je u velikoj meri prouzrokovalo spekulacije u javnosti i pritisak na sve učesnike protesta. S druge strane, na volšeban način su iz istrage curile informacije ka određenim medijima i portalima, što je ulivalo dodatnu sumnju u zakonitost rada tužilaštva“, kazao je advokat.

Viši sud u Novom Sadu u aprili je vratio na dopunu istrage optužnicu koja je podignuta protiv 13 osoba zbog pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

U novembru prošle godine poginulo je 16 osoba, a jedna je teško povređena kada je pala betonska nadstrešnica teška više od 300 tona.

(Beta)

