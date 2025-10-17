Advokat Šabić: Privođenje lidera Pokreta Tvrđava u Smederevu neosnovan progon i zastrašivanje

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je da je privođenje koordinatora Pokreta Tvrđava u Smederevu Nikole Krstića, neosnovan faktički progon i zastrašivanje.

„Brojni video zapisi sa lica mesta pokazuju da je policija, ako je već imala nalog da štiti transport opasnih materija odnosno nelegalnu prugu to mogla da uradi i uradila je bez većih problema i da je okupljanje više stotina građana bilo nenasilno, da se Nikola Krstić nije nasilnički ponašao a pogotovo da nije preduzeo ništa što bi opravdavalo kvalifikaciju izazivanje opšte opasnosti“, ukazao je Šabić.

Krstiću je određen pritvor do 48 sati, nakon čega će biti izveden pred tužioca jer mu se na teret stavlja navodno izvršenje dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nasilničko ponašanje.

Sinoć je u Smederevu održan protest zbog pruge kojom, kakao tvrde iz Pokreta Tvrđava, ide nelegalni transport gasa kroz centar grada.

„Nedopustivo je rizično da kroz grad, samo nekoliko stotina metara od stambenih zgrada, dečijih igrališta i šetališta svakodnevno prolaze cisterne sa tečnim naftnim gasom veoma opasnim, pogotovo ako se takav transport vrši nebezbednom prugom koja nema građevinsku ni upotrebnu dozvolu“, naveo je Šabić.

Dodao je da u okolnostima u kojima je vlast ignorisala upozorenja i zahteve građana protestno okupljanje građana u organizaciji Pokreta Tvrđava bilo sasvim logična reakcija.

(Beta)

