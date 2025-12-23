Advokat Sead Spahović: Borba Dolovac-Stefanović se prelila na politički teren

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) je objavio preliminarne rezultate današnjih izbora: javni tužioci Jasmina Stanković, Radmila Jovanović, Boris Majlat, Predrag Milovanović i Jovana Komnenović biće u narednih pet godina članovi Visokog saveta tužilaštva.
Iako su današnji izbori u javnosti očekivani kao ključni za to kako će tužilačka organizacija delovati narednih godina, Spahović se u izjavi za Insajder nije slažio sa takvom ocenom.
Istakao je da Savetu rukovodi osoba koja se nalazi na njegovom čelu, a da odnos snaga u Savetu to ne može da mnogo poremeti jer je tužilaštvo hijerarhijska organizacija, poput vojske ili policije, te se najvažnije odluke donose na njegovom čelu.
Rekao je i da je „tužilaštvo poslednjih 15 godina u ovakvom stanju pre svega zahvaljujući vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac“ koja „nije doprinela ničemu dobrom u tužilaštvu“.
Upitan o sukobu Dolovac s glavnim tužiocem beogradskog Višeg tužilaštva Nenadom Stefanovićem, Spahović je rejkao da razume zbog čega vlast preferira Stefanovića koji je „brži, operativniji, mlađi“, mada „pravi greške i vuče pogrešne poteze“, dok je „Dolovac inertna i fokusirana samo na to da zadrži fotelju“.
„Ona je vlasti postala nepoželjna upravo u trenutku kada se pojavio Stefanović koji je ‘egzekutivan’, uradi ono što se traži od njega“, kazao je.
Spahović je rekao da je Dolovac „profesionalno neupotrebljiva, ali je vrlo vešta u držanju za fotelju“.
Kazao je da sukob Dolovac-Stefanović predstavlja sukob za prevlast u tužilaštvu, a to se „prelil i na politički nivo, imamo političku vagu: ako vlast preferira Stefanovića, oni koji su protiv vlasti preferiraju Dolovac“.
Spahović je naveo da je on protiv vlasti, ali ne može da podrži Dolovac.
„Isto važi i za njihove kandidate za članove Saveta: ja ne vidim tu nikoga koga treba od srca podržati“, kazao je Spahović.
