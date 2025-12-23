Advokat Sead Spahović: Borba Dolovac-Stefanović se prelila na politički teren

Advokat Sead Spahović je povodom današnjeg izbora članova Visokog saveta tužilaštva večeras ocenio da se „borba prelila na poltilčki teren“.

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) je objavio preliminarne rezultate današnjih izbora: javni tužioci Jasmina Stanković, Radmila Jovanović, Boris Majlat, Predrag Milovanović i Jovana Komnenović biće u narednih pet godina članovi Visokog saveta tužilaštva.

Iako su današnji izbori u javnosti očekivani kao ključni za to kako će tužilačka organizacija delovati narednih godina, Spahović se u izjavi za Insajder nije slažio sa takvom ocenom.

Istakao je da Savetu rukovodi osoba koja se nalazi na njegovom čelu, a da odnos snaga u Savetu to ne može da mnogo poremeti jer je tužilaštvo hijerarhijska organizacija, poput vojske ili policije, te se najvažnije odluke donose na njegovom čelu.

Rekao je i da je „tužilaštvo poslednjih 15 godina u ovakvom stanju pre svega zahvaljujući vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac“ koja „nije doprinela ničemu dobrom u tužilaštvu“.

Upitan o sukobu Dolovac s glavnim tužiocem beogradskog Višeg tužilaštva Nenadom Stefanovićem, Spahović je rejkao da razume zbog čega vlast preferira Stefanovića koji je „brži, operativniji, mlađi“, mada „pravi greške i vuče pogrešne poteze“, dok je „Dolovac inertna i fokusirana samo na to da zadrži fotelju“.

„Ona je vlasti postala nepoželjna upravo u trenutku kada se pojavio Stefanović koji je ‘egzekutivan’, uradi ono što se traži od njega“, kazao je.

Spahović je rekao da je Dolovac „profesionalno neupotrebljiva, ali je vrlo vešta u držanju za fotelju“.

Kazao je da sukob Dolovac-Stefanović predstavlja sukob za prevlast u tužilaštvu, a to se „prelil i na politički nivo, imamo političku vagu: ako vlast preferira Stefanovića, oni koji su protiv vlasti preferiraju Dolovac“.

Spahović je naveo da je on protiv vlasti, ali ne može da podrži Dolovac.

„Isto važi i za njihove kandidate za članove Saveta: ja ne vidim tu nikoga koga treba od srca podržati“, kazao je Spahović.

(Beta)

