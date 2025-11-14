Advokat: Studenti koje su pretukli aktivisti SNS verovatno će podneti tužbu za naknadu štete

Dvoje studenata, koje su 28. januara u Novom Sadu pretukla četvorica aktivista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koje je pomilovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, verovatno će podneti tužbu za naknadu štete protiv njih, izjavio je advokat koji zastupa studente, Srđan Hromiš.

„Oštećeni koji su pretrpeli fizičke bolove i strah imaju pravo na potraživanje naknade štete od samih optuženih u tom krivičnom postupku. Takve tužbe za sada još nisu podnete, ali to ćemo u dogovoru sa klijentima eventualno raditi“, rekao je Hromiš za list Danas.

Dodao je da su podneli ustavnu žalbu zbog odluke predsednika države da pomiluje aktiviste SNS, ali i predstavku Evropskom sudu za ljudska zprava zbog povrede člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima (zabrana torture).

„Mi, pre svega, očekujemo od Ustavnog suda, iako se to nije kroz praksu pokazalo kao opravdano očekivanje, ali i dalje očekujemo od njega usvajanje naših ustavnih žalbi, jer smatramo da je osnovana“, rekao je Hromiš.

Naveo je da Ustavni sud ima mogućnost da eventualno poništi i sudsku odluku, ali i odluke predsednika države o pomilovanju, što je razlika u odnosu na Evropski sud za ljudska prava, koji nema mogućnost da poništi odluku, već može samo da utvrdi povredu ljudskih prava i naknadu štete.

(Beta)

