Advokat: Studenti koje su pretukli aktivisti SNS verovatno će podneti tužbu za naknadu štete

„Oštećeni koji su pretrpeli fizičke bolove i strah imaju pravo na potraživanje naknade štete od samih optuženih u tom krivičnom postupku. Takve tužbe za sada još nisu podnete, ali to ćemo u dogovoru sa klijentima eventualno raditi“, rekao je Hromiš za list Danas.
Dodao je da su podneli ustavnu žalbu zbog odluke predsednika države da pomiluje aktiviste SNS, ali i predstavku Evropskom sudu za ljudska zprava zbog povrede člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima (zabrana torture).
„Mi, pre svega, očekujemo od Ustavnog suda, iako se to nije kroz praksu pokazalo kao opravdano očekivanje, ali i dalje očekujemo od njega usvajanje naših ustavnih žalbi, jer smatramo da je osnovana“, rekao je Hromiš.
Naveo je da Ustavni sud ima mogućnost da eventualno poništi i sudsku odluku, ali i odluke predsednika države o pomilovanju, što je razlika u odnosu na Evropski sud za ljudska prava, koji nema mogućnost da poništi odluku, već može samo da utvrdi povredu ljudskih prava i naknadu štete.
