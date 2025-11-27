Advokat Stupar: Nepostupanjem policije u Ćacilendu javnost svedoči urušavanju pravnog poretka

Advokat i bivši policijski inspektor Goran Stupar ocenio je danas da je nepostupanje policije povodom jučerašnjih incidenata na platou ispred Skupštine Srbije, u šatorskom naselju „Ćacilend“, znak „urušavanja pravnog poretka u državi“.

„Nisam mogao zamisliti situaciju da jedna policija sprečava javnog tužioca u vršenju svojih zakonskih ovlašćenja, a po prirodi stvari ta ista policija bi trebalo da bude servis ili pomoćni organ tužilaštva u rtivičnom gonjenju“, kazao je Stupar za list „Danas“.

Dodao je da bi nadležno tužilaštvo po službenoj dužnosti moralo da pokrene postupak radi utvrđivanja krivične odgovornosti svih pojedinaca u Policijskoj stanici Stari grad „i šire“.

„Posle ovakvih stvari ne treba da se čudimo što policija više ne uživa bilo kakav ugled kod građana, što im propadaju konkursi za prijem novih policajaca i što veliki broj policajaca beži na bolovanje ili daje otkaz. Očekujem da će se taj trend nastaviti pa i pojačati“, kazao je on.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine u centru Beograda juče ujutro je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, poslanici Stranke slobode i pravde i stranke Srbija centar su uklonili ogradu ispred skupštine i uputili se ka glavnom ulazu parlamenta, gde su takođe uklonili šator u kojem je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić do prošle nedelje štrajkovao glađu.

Nakon toga, nekoliko desetina osoba se iz šatorskog naselja zaletelo na njih uz povike i uvrede.

(Beta)

