Advokat Todorić: Ukoliko se struka ne uspravi, sudije i tužioci imaće status parking kontrolora

Advokat Vladimir Todorić zatražio je danas od rukovodstava Advokatske komore Srbije, Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije da se hitno sastanu i dogovore zajednički plan odbrane pravosuđa od napada izvršne vlasti.

„Režim preti i targetira advokate, sudije i tužioce koji im nisu po volji. Ukoliko se struka ne uspravi, vlast će uspeti u nameri da status sudije i tužioca bude ravan statusu nezavisnosti i integriteta kontrolora Parking servisa“, naveo je Todorić na društvenoj mreži „X“.

(Beta)

