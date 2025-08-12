Advokat Tomislava Momirovića zatražio izuzeće tužioca Nenadića

Advokat Dragan Palibrk, branilac bivšeg ministra građevinarstva Tomislava Momirovića, zatražio je izuzeće glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal, Mladena Nenadića iz istrage koja se vodi protiv Momirovića i ostalih osumnjičenih.

Oni su osumnjičeni da su prilikom projekta „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)“, oštetili budžet Srbije za više od 115.000.000 američkih dolara.

Palibrk nije hteo da iznosi detalje razloga za traženje izuzeća Nenadića, preneo je portal televizije Insajder.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za sve uhapšene u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) koja se odnosi na rekonstrukciju Železničke stanice u Novom Sadu i modernizaciju pruge Novi Sad – Kelebija.

Skoro svi osumnjičeni, uključujući i Momirovića, negirali su krivicu na saslušanju i su iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com