Advokat uhapšenog Ace Đukanovića tvrdi da je pronađeno oružje legalno a da deo pripada bratu Milu

Biznismenu Aci Đukanoviću (bratu bivšeg predsednika Mila Đukanovića), uhapšenom zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, određeno je zadržavanje do 72 sata, potvrđeno je iz Osnovnog tužilaštva u Nikšiću.

Advokat Nikola Martinović je objasnio da je policija sve pronađeno oružje oduzela, kao i da će ono biti predmet veštačenja.

On je dodao da je za deo oružja utvrđeno da je sa posvetom i da pripada Acinom bratu, nekadašnjem predsedniku i premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću.

„Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, zašta postoji dokumentacija“, rekao je Martinović novinarima.

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, advokat Martinović je kazao da su je najvjerovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), koji su obezbeđivali Mila Đukanovića.

„Oko ovog predmeta ne treba podizati nekakvu famu. Oružje ima broj, dakle ne radi se ni o kakvom krivotvorenom oružju. Oružje će biti izveštačeno i po mom saznanju svaki od tih komada oružja ima dozvolu“, rekao je advokat Martinović.

Dok su policajci izvodili Acu Đukanovića iz zgrade nikšićkog tužilaštva, nekoliko desetina njegovih prijatelja, poznanika i rodbine skandiralo je „Aco, Aco“.

Đukanovićevo bogatstvo se procenjuje na stotine miliona evra, on važi za jednog od najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori, vlasnik je Prve banke, stambenih i poslovnih zgrada i zemljišta.

Dugo je važio za najbogatijeg čoveka u Crnoj Gori. Pominjan je i u dokumentaciji italijanskog tužilaštva, koje je istraživalo međunarodni šverc cigareta, ali nikada nije bio osumnjičen.

Mediji su pisali da se nakon promene vlasti 2020. godine preselio u Luksemburg i da je tamo preneo najveći deo svojih poslova.

(Beta)

