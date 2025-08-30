Advokat uložio žalbu na proterivanje iz Srbije državljanina Hrvatske

Advokat Dejan Putniković izjavio je danas da je podneo žalbu na rešenje policije o udaljavanju iz Srbije njegovog branjenika, državljanina Hrvatske Bruna Horvata, kojim mu je zabranjen ulazak u Srbiju na godinu dana.

Rešenje je doneto nakon što ga je sedinom avgusta ove godine prvostepeni prekršajni sud novčano kaznio sa 41.000 dinara, pod obrazloženjem da se nasilno ponašao prema policiji tokom protesta u Beogradu.

„Tu presudu je Apelacioni prekršajni sud, kao drugostepeni, ukinuo, navodeći da nema radnje izvršenja ni dokaza za to, kao i da Horvat nije priznao delo za koje se tereti“, rekao je Putniković, za Betu.

Putniković je objasni da je Horvat stigao u Beograd da se vidi sa prijateljima iz privatnog razloga, u koji često dolazi kod rodbine, tako da je uz žalbu priložio i svoj pasoš.

Na pitanje kako je moguće da rešenje o zabrani ulaska u Srbiju i dalje važi kad je postupak vraćen na ponovno odlučivanje, Putniković je odgovorio da se radi o dva odvojena, ali povezana postupka, pa će policija sa njegovom žalbom videti da je presuda ukinuta.

„Bilo bi realno da se to desi i sa rešenjem o udaljavanju“, ukazao je Putniković.

Objasnio je i da prvostepeni sud treba da zakaže novi termin da ponovo odlučuje o slučaju njegovog branjenika.

Neposredno nakon što je deportovan, Horvat koji ima 23 godine, izjavio je medijima da nije ni bio na protestu već ih je izbegavao što je više mogao kad je stigao u Beograd na rođendan prijatelju.

Takođe da ga neposredno nakon što je stigao, policija, sa još nekoliko prijatelja iz Beograda, presrela u jednoj sporednoj ulici, dalje od protesta, legitimisala ih i samo njega zadržala, pa je noć morao da provede u pritvoru nakon čega je odveden pred sud i kažnjen.

(Beta)

