Advokat za Betu: Milovanu Brkiću ukinut kućni pritvor, nastavak suđenja 22. januara

Novinaru i vlasniku lista Tabloid Milovanu Brkiću ukinut je kućni pritvor uz nanogicu i on će nastavak suđenja za krivično delo pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja čekati na slobodi.

Kako je za agenciju Beta izjavio Brkićev advokat Stevan Damnjanović, suđenje će biti nastavljeno 22. januara u Palati pravde, a on očekuje oslobađajuću presudu.

„Brkić je optužen da je izvršio pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja jer je 8. maja ispred Skupštine rekao sada već poznatu rečenicu. On je prvostepeno osuđen, ali je apelacioni sud ukinuo tu prvostepenu presudu smatrajući da Milovan Brkić nije znao da ga snimaju kada je to rekao, da mu se čovek koji ga snima ne obraća kao novinar, nema kamera, tako da on nije znao i nije mogao da poziva na nasilnu promenu uređenja“, rekao je advokat.

U nastavku suđenja Damnjanović kaže da očekuje se tužilaštvo ponudi neke nove dokaze jer po dosadašnjim dokazima osuđujuća presuda Brkiću, kako je naveo, „ne može da opstane“.

Novinar Milovan Brkić (66) bio je osuđen u julu na 14 meseci zatvora zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, ali je apelacioni sud u septembru tu presudu ukinuo i vratio na ponovno suđenje.

Tada mu je i pritvor u kojem je bio od hapšenja 8. maja, zamenjen blažom merom – zabranom napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Tužilaštvo je teretilo Brkića da je tog dana tokom protesta „Srbija protiv nasilja“, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja Republike Srbije, pozvao da se silom promeni njeno ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi i njihovi predstavnici, odnosno Narodna skupština i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Brkić je negirao izvršenja dela koja mu se stavljaju na teret tvrdeći da je govorio figurativno kad je izjavio da će „mladi puškama morati da reše sudbinu Srbije“.

(Beta)

