Advokati sina norveške princeze traže njegovo oslobađanje od optužbi za silovanje

Advokati najstarijeg sina norveške prestolonaslednice, Mariusa Borga Hojbija (29) tražili su danas njegovo oslobađanje od optužbi za silovanje i kaznu od najviše 18 meseci zatvora za druga krivična dela.

Tužioci su ove nedelje tražili zatvorsku kaznu od sedam godina i sedam meseci za Hojbija, koji poriče optužbe za silovanje.

Sudija Jon Sverdrup Efjestad je, zatvarajući ročište, rekao da se presuda očekuje početkom juna.

Hojbi je sin prestolonaslednice Mete-Marit iz njenog prethodnog braka i posinak prestolonaslednika Hokona, naslednika norveškog prestola.

Optužen je za ukupno 40 krivičnih dela, uključujući četiri tačke – od 2018. i 2024. godine – silovanja žena za koje tužioci kažu da nisu mogle da daju pristanak za seks jer su spavale ili su na drugi način bile nesposobne da reaguju.

Hojbijevi advokati rekli su da nema dokaza koji potkrepljuju optužbe za silovanje.

Mete-Marit je poslednjih nedelja na metama kritika zbog svojih veza sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Oko 70 svedoka je svedočilo na suđenju, a predstavljene su i stotine tekstualnih poruka i digitalnih dokaza.

Tužioci su ukazali i na fotografije i video zapise u Hojbijevom telefonu.

Odbrana je tvrdila da je Hojbi živeo pod izuzetnim medijskim pritiskom zbog svojih kraljevskih veza, što je, kako su rekli, oblikovalo javnu percepciju slučaja.

Tokom suđenja, Hojbi je rekao da ga je istraga „izbrisala kao osobu“, dodajući da ga je veliki deo njegovog društvenog kruga izbegavao i da se bori sa depresijom.

„Čitav moj život je dostupan javnosti. Više nisam Marijus, ja sam čudovište“, rekao je Hojbi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com