Advokati u Vojvodini danas u jednodnevnoj obustavi rada zbog Mrdićevih zakona

Advokati u Vojvodini danas su u jednodnevnoj obustavi rada u znak protesta zbog izmena pravosudnih zakona usvojenih na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, odnosno takozvanih "Mrdićevih zakona".

Oni će u 11.30 održati i protest ispred zgrade suda u Novom Sadu.

Obustavu rada proglasila je Advokatska komora Vojvodine (AKV), koja je pozvala Advokatsku komoru Srbije da proglasi trodnevnu obustavu rada.

„Izražavamo duboku i opravdanu zabrinutost povodom nedavno usvojenih izmena seta zakona iz oblasti pravosuđa, koje po svojoj suštini i načinu donošenja otvaraju ozbiljna pitanja u pogledu očuvanja institucionalne ravnoteže, samostalnosti javnog tužilaštva, nezavisnosti sudstva i pravne sigurnosti građana Srbije“, navela je AKV u saopštenju.

Dodali su da je „neprihvatljivo“ da se sistemski zakoni donose bez istinski transparentnog i inkluzivnog postupka, bez sveobuhvatne javne rasprave i bez pribavljanja mišljenja relevantnih stručnih tela i institucija.

„Takav pristup zakonodavnom procesu predstavlja ozbiljno odstupanje od dobrih demokratskih praksi i neminovno dovodi u pitanje kvalitet i legitimitet usvojenih rešenja“, piše u saopštenju Upravnog odbora AKV, koje je potpisao predsednik te komore Srđan Dobrosavljev.

Dodaje se da se vladavina prava ne može svesti na „puku formalnost postojanja zakona“, već podrazumeva njihovu ustavnu utemeljenost, stabilnost i jednaku primenu, uz puno poštovanje ustavnih načela, međunarodnih standarda i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda.

„Posebno zabrinjava svaka zakonska intervencija koja, direktno ili indirektno, može ugroziti funkcionalnu samostalnost i nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija, kao i poverenje javnosti u pravosudni sistem. Nezavisno i samostalno pravosuđe temelj demokratskog uređenja i preduslov pravne sigurnosti građana“, navodi se u saopštenju.

Novosadski tužioci, sudije i advokati organizovali su 2. februara protest ispred zgrade pravosudnih organa i tom prilikom upozorili da je na delu „direktan napad na pravosuđe“.

Na protestu zbog usvajanja takozvanih „Mrdićevih zakona“, odnosno pravosudnih zakona kojima se, kako ocenjuju, narušava nezavisnost sudske vlasti i samostalnost tužilaštva, istaknuto je i da je neophodna jedinstvena reakcija čitavog društva.

Advokat Srđan Popović istakao je tom prilikom da sudije, tužioci i advokati „brane Ustav ove zemlje i ustavnu podelu vlasti“, i ocenio da samostalno tužilaštvo i sudstvo smetaju onima koji se boje zakona.

AKV je najavila da će u narednim danima organizovati okrugli sto, na koji će biti pozvani predstavnici tužilaštava i sudija, radi zajedničke analize usvojenih izmena zakona iz oblasti pravosuđa i usaglašavanja daljih koraka u njihovom osporavanju, kao i u zajedničkoj borbi da se ubuduće onemogući donošenje sistemskih zakona na način koji isključuje stručnu i širu javnost.

(Beta)

