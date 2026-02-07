Advokati u Vojvodini u utorak obustavljaju rad zbog Mrdićevih izmena zakona

Advokatska komora Vojvodine (AKV) najavila je danas da će advokati u utorak na jedan dan obustaviti rad u znak protesta zbog izmena pravosudnih zakona.

AKV je u saopštenju za javnost predložila Advokatskoj komori Srbije da proglasi trodnevnu obustavu rada svih advokata na teritoriji cele države.

„Izražavamo duboku i opravdanu zabrinutost povodom nedavno usvojenih izmena seta zakona iz oblasti pravosuđa, koje po svojoj suštini i načinu donošenja otvaraju ozbiljna pitanja u pogledu očuvanja institucionalne ravnoteže, samostalnosti javnog tužilaštva, nezavisnosti sudstva i pravne sigurnosti građana Srbije“, navela je AKV u saopštenju za javnost.

Dodali su da je „neprihvatljivo“ da se sistemski zakoni donose bez istinski transparentnog i inkluzivnog postupka, bez sveobuhvatne javne rasprave i bez pribavljanja mišljenja relevantnih stručnih tela i institucija.

„Takav pristup zakonodavnom procesu predstavlja ozbiljno odstupanje od dobrih demokratskih praksi i neminovno dovodi u pitanje kvalitet i legitimitet usvojenih rešenja“, piše u saopštenju Upravnog odbora AKV, koje je potpisao predsednik te komore Srđan Dobrosavljev.

Dodaje se da se vladavina prava ne može svesti na „puku formalnost postojanja zakona“, već podrazumeva njihovu ustavnu utemeljenost, stabilnost i jednaku primenu, uz puno poštovanje ustavnih načela, međunarodnih standarda i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda.

„Posebno zabrinjava svaka zakonska intervencija koja, direktno ili indirektno, može ugroziti funkcionalnu samostalnost i nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija, kao i poverenje javnosti u pravosudni sistem. Nezavisno i samostalno pravosuđe temelj demokratskog uređenja i preduslov pravne sigurnosti građana“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim rečima, svaka izmena normativnog okvira mora biti jasno i nedvosmisleno usmerena ka unapređenju efikasnosti, stručnosti i kvaliteta pravosuđa, a ne ka slabljenju institucionalnih garancija njegove nezavisnosti.

„Dodatnu nesigurnost unose zabrinjavajuće izjave o nestanku asistencije policije Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i izjava sa najvišeg nivoa vlasti o razrešenju sudije zbog političkog opredeljenja“, piše u saopštenju.

AKV je najavila da će u narednim danima organizovati okrugli sto, na koji će biti pozvani predstavnici tužilaštava i sudija, radi zajedničke analize usvojenih izmena zakona iz oblasti pravosuđa i usaglašavanja daljih koraka u njihovom osporavanju, kao i u zajedničkoj borbi da se ubuduće onemogući donošenje sistemskih zakona na način koji isključuje stručnu i širu javnost.

(Beta)

