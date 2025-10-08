Advokatica Borović Marijanović: Ne postoji nijedan razlog da Bogdan Jovičić ostane u pritvoru

Advokatica Ljiljana Borović Marijanović izjavila je danas da se student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog sada Bogdan Jovičić i dalje nalazi u specijalnoj bolnici Okružnog zatvora u Beogradu i da se uspešno oporavlja od višednevnog štrajka glađu.

Borović Marijanović je agenciji Beta kazala da je danas posetila Jovičića u zatvorskoj bolnici i da je juče podnela zahtev da se njemu ukine pritvor.

„Bogdan se oporavlja, ali nije sasvim oporavljen od višednevnog štrajka glađu, i zbog toga se i dalje nalazi u zatvorskoj bolnici. Imam s njim normalnu komunikaciju i vidim da on polako dolazi k sebi“, rekla je advokatica.

Ona je istakla da ne postoji nijedan zakonski osnov da se Jovičiću ponovo produži pritvor, koji ističe 14. oktobra.

„Bogdan je izneo svoju odbranu i sudu su u ovom trenutku poznata sva činjenična stanja. Sudu su poznate Bogdanove lične i porodične prilike, da se radi o uzornom dečaku koji je bio odličan đak u osnovnoj i srednjoj školi, dobar student i učesnik brojnih takmičenja. Sud njega drži u pritvoru zbog navodne opasnosti da bi u kratkom roku ponovio delo koje mu se stavlja na teret i da bi javnost bila uznemirena, što apsolutno nije realno“, kazala je Borović Marijanović.

Navela je da se Bogdan tereti da je u saizvršilaštvu s još dve osobe počinio krivično delo „nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima“.

„Oni se terete da su u Kosovskoj ulici u Novom Sadu polomili izloge na prostorijama Srpske napredne stranke i da su oštetili još jedno vozilo. Bogdan je u ovom slučaju doveden u jedan neravnopravan položaj jer za druga dva lica nije određivan pritvor, što je bila ispravna odluka tužioca. Da Bogdanu nije mesto u pritvoru govori i činjenica da i te dve okrivljene osobe koje se nalaze na slobodi nisu ponovili krivično delo i nisu izazvali uznemirenje javnosti“, objasnila je advokatica.

Borović Marijanović je navela da je peticiju za oslobađanje Bogdana Jovičića do sada potpisalo 66.750 ljudi i da je apel potpisalo 1.700 univerzitetskih profesora, naučnih radnika i stručnih saradnika.

„Javnost je uznemirena zbog toga što je Bogdan u pritvoru“, naglasila je.

Istakla je da će sud rešavati po njenom zahtevu za puštanje na slobodu Bogdana Jovičića najkasnije do 14. oktobra.

„Nadam se da će sud odoleti bilo kakvim političkim pritiscima i da će doneti jedino na zakonom zasnovanu odluku, a to je da pusti Bogdana iz zatvorske bolnice da lečenje nastavi kod kuće uz svoju majku“, kazala je Borović Marijanović.

Bogdan Jovičić je uhapšen 14. avgusta nakon velikog protesta studenata i građana u Novom Sadu.

Za vreme boravka u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom sadu, Bogdanu je preminuo otac, a na sahranu je sproveden vezan lisicama na nogama, što je izazvalo veliki revolt građana Srbije.

(Beta)

