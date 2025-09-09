Advokatica: Dovođenje migranata na skupove SNS je primer držanja ljudi u potlačenom položaju

Advokatica Sara O. Sarag izjavila je danas da vlast krši konvencije o ljudskim pravima kada na skupove Srpske napredne stranke (SNS) dovodi migrante s Dalekog Istoka.

Sarag je agenciji Beta kazala da je očigledno da se vladajuća stranka suočava s drastičnim padom podrške čak i među svojim članstvom i da zato pribegava dovođenju na stranačkim skupovima ljudi koji su iz dalekih zemalja došli u Srbiju „trbuhom za kruhom“.

„Ti ljudi se zloupotrebljavaju. Oni ne znaju ni gde idu, ni koji je razlog njihovog dovođenja na skupove SNS-a. Oni ne znaju srpski i pitanje je koliko su uopšte pismeni, a sigurno su primorani da prisustvuju skupovima SNS da ne bi ostali bez posla. Vrlo je moguće da im poslodavci, da ne kažem robovlasnici, objašnjavaju da je učešće na okupljanjima vladajuće stranke deo njihove radne obaveze“, kazala je advokatica.

Naglasila je da se radi o klasičnom primeru držanja ljudi u potlačenom položaju.

„Ti ljudi se u Srbiji drže u položaju roba. Zbog jezičke barijere oni ne znaju zbog čega ih odvode na skupove SNS-a, oni samo vide neke balone i primoravaju ih da mašu zastavama. Prema konvencijama o ljudskim pravima, niko ne može da bude u potlačenom položaju u odnosu na druge“, istakla je advokatica Sara O. Sarag.

Prethodnih dana, na skupovima SNS koji su održani u više gradova, primetno je bilo prisustvo većeg broja migranata s Dalekog Istoka koji su u Srbiju došli kao radna snaga.

Kako se videlo na snimcima s tih skupova, migranti su nosili obeležja Srpske napredne stranke.

(Beta)

