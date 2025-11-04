Advokatica Laketić: Štiteći batinaše iz Ćacilenda polcija čini dva krivična dela

Advokatica Gordana Laketić izjavila je da pripadnici policije čine krivična dela „prikrivanje krivičnog dela“ i „nesavesan rad u službi“ kada ne reaguju na fizičke napade na građane koji se dešavaju u njihovom prisustvu.

Laketić je agenciji Beta kazala da policija selektivno primenjuje pravdu i da su krivična dela „prikrivanje krivičnog dela“ i „nesavesan rad u službi“ u poslednje vreme sve učestalija.

„Policija se selektivno ponaša prema građanima. Oni, pre svega, štite batinaše. Policija dozvoljava da batinaši iz ‘Ćacilenda’ preko njihovih glava gađaju građane koji mirno protestuju, bacajući baklje, petarde, kamenje, stolice, dimne bombe… Policija primenjuje selektivnu pravdu od nastanka ‘Ćacilenda’ i to se dešava gotovo svakodnevno“, kazala je Laketić.

Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) iz Novog Sada zatražili su hapšenje pristalice Aleksandra Vučića koji je njihovu koleginicu udario u glavu. Incident se dogodio u ponedeljak uveče, kod ograde „Ćacilenda“.

Kako se videlo na snimku objavljenom na društvenim mrežama, jedan muškarac je prišao devojci koja ga je snimala kako premazuje ogradu nekim sredstvom i udario je u glavu.

Na istom video materijalu snimljeni su i policajci koji su se nalazili samo par metara od incidenta, ali nisu reagovali, samo su okrenuli leđa, dok se napadač udaljio bez problema.

„Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih organa i hapšenje ćaci nasilnika koji je pesnicom udario u glavu koleginicu s našeg fakulteta. Takođe, zahtevamo pokretanje postupka protiv policijskih službenika koji nisu reagovali na ovaj napad, a nalazili su se na par metara, što se može videti i na snimku“, naveli su studenti FTN-a.

(Beta)

