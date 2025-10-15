Advokatica Pavlović: Očekujem da student Andrej Tanko u naredna dva dana bude pušten iz pritvora

Advokatica Jelena Pavlović izjavila je da se student Andrej Tanko iz Pančeva već skoro dva meseca neosnovano nalazi u kućnom pritvoru i da očekuje da u naredna dva dana bude pušten na slobodu.

Student završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Andrej Tanko uhapšen je 19. avgusta jer je navodno 13. avgusta, ispred restorana „Katarka“ u Pančevu, napao policajca tako što ga je „prskao nepoznatom tečnošću.

Pavlović je agenciji Beta kazala da su danas, ona i advokat Srđan Miković, ponovo podneli zahtev Osnovnom sudu u Pančevu da se Tanko pusti na slobodu.

„Držanje studenta Andreja Tanka već više od 50 dana u kućnom pritvoru je potpuno besmisleno i očekujem da će u naredna dva dana on biti pušten na slobodu. Mera zabrane napuštanja stana je mera lišenja slobode i za to postoje određena pravila koja naši sudovi i tužilaštva ne poštuju. Oni kućni pritvor smatraju merom koja je malo otežavajuća po život, ali je uopšte ne tretiraju kao meru lišavanja slobode. Razlozi koji su zakonom propisani kada može doći do tako drastične mere se ne poštuju. Andrej Tanko kao i pritvoreni student Bogdan Jovičić iz Novog sada, bez ikakve potrebe se drže u kućnom pritvoru lišeni slobode“, istakla je advokatica.

Prema njenim rečima, lišenje slobode kućnim pritvorom je izuzetna mera i primenjuje se isključivo da bi se sprečilo bekstvo ili ponavljanje krivičnog dela.

„Student Tanko nije kriminalac i nikada nije imao ni prekršajno ni krivično gonjenje. Svaki sat njegovog zadržavanja u kućnom pritvoru je toliko veliko narušavanje prava i ličnosti da se radi o presedanu. Sva pritvaranja studenata u prethodnom periodu su bila neosnovana i jednog dana će se posebno izučavati kao jedan pravni institut koji je posebno zloupotrebljen od strane sudova i tužilaštava“, istakla je Pavlović.

Ona je navela da je Andrej Tanko pet puta podnosio zahtev da mu se odobri odlazak na fakultet kako bi polagao ispite, ali da je svaki put odbijen.

„Andreju je dozvoljeno da samo na jedan sat u toku dana izađe u šetnju“, kazala je advokatica.

Student Andrej Tanko je poznat široj javnosti po hrabrosti i smirenosti kada je početkom godine nasilni pristalica Srpske napredne stranke kod Vukovog spomenika u Beogradu napao njegove kolege.

(Beta)

