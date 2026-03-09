Advokatica: Zlatko Kokanović se dobro oseća, pritvoren je bez ijednog razloga i dokaza

Advokatica Sara el Sarag izjavila je danas, nakon posete Zlatku Kokanoviću u šabačkom zatvoru, da se njen branjenik dobro oseća i da veruje da će zakon pobediti.

Sarag je agenciji Beta kazala da će Kokaknović biti saslušan u sudu u četvrtak 12. marta.

„Kokanović je dobro, nije smršao i nije pao u depresiju. Poručio je da nije protiv zakona, ali da se bori da se zakon primenjuje protiv svih jednako. Dodao je da se bori i protiv ulizica koji zbog napretka u karijeri rade kako im se kaže, a ne kako bi trebalo. Naglasio je da bi policijska uniforma trebalo da služi kao primer poštenja i časti, ali da se sada policajci ponašaju kao kriminalci“, prenela je advokatica.

Ona je navela da je Kokanoviću određen pritvor zbog „uznemirenja javnosti“, a na teret mu se stavljaju krivična dela „ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti“ i „napad na službeno lice“.

„Krivično veće i sudija za prethodni postupak smatraju da bi Kokanovićevim puštanjem na slobodu on mogao da ponovi delo, iako mu je oduzet traktor. U ovom slučaju uznemirena je samo javnost koja podržava Zlatka Kokanovića. Takođe, ne postoji nikakvo krivično delo jer postoje snimci i lekarski izveštaji koji potvrđuju da nije bilo napada na službeno lice ili ometanja u vršenju službene dužnosti. Ne postoji nijedna policijska naredba koju Kokanović nije poslušao na protestu 1. marta u Loznici“, kazala je Sara el Sarag.

Aktivista udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović je uhapšen 1. marta, kada je s grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini.

On je osumnjičen za napad na policajce, jer se prema navodima u krivičnoj prijavi, zaleteo i udario traktorom nekoliko policajaca.

Njemu je određeno zadržavanje, ali je potom pušten da se brani sa slobode. Zatim je 2. marta ponovo priveden i određen mu je pritvor do 30 dana.

