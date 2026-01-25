Advokatska komora Beograda: Sramna izjava Vučića da građani ne treba da angažuju advokate

Advokatska komora Beograda osudila je kao sramnu i usmerenu na direktno ugrožavanje advokature i pravnog poretka Srbije izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da građani ne treba da angažuju advokate za upis prava na nepokretnostima.

„Javno savetovanje građana, predstavlja grubo kršenje ustavnog položaja advokature, kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, ali istovremeno može dovesti do nesagledivih posledica po prava građana, koji zbog pravne neukosti mogu trpeti pravne posledice zbog nedozvoljenih i nestručnih saveta predsednika“, naveli su iz komore.

Pozvali su sve građane da takve i slične savete ne uzimaju za ozbiljno, jer predstavljaju „populističke izjave usmerene na prikupljanje jeftinih političkih poena kod pravno neukog i neobaveštenog dela građana“ i istovremeno usmerene na dezavuisanje ugleda advokata, sudija i javnih beležnika.

„U svetlu najavljenih izmena seta pravosudnih zakona, kojima se na najgrublji način, po hitnom postupku, pokušava narušiti načelo podele vlasti, postići kontrola nad radom javnih tužilaštava i ugroziti nezavisnost sudstva, ovakva neodgovorna izjava predsednika izaziva posebnu zabrinutost za funkcionisanje pravnog poretka i predstavlja najbolji dokaz dubine krize u kojoj se država i društvo nalaze“, piše u saopštenju.

(Beta)

