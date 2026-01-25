Advokatska komora Beograda: Sramna izjava Vučića da građani ne treba da angažuju advokate

„Javno savetovanje građana, predstavlja grubo kršenje ustavnog položaja advokature, kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, ali istovremeno može dovesti do nesagledivih posledica po prava građana, koji zbog pravne neukosti mogu trpeti pravne posledice zbog nedozvoljenih i nestručnih saveta predsednika“, naveli su iz komore.
Pozvali su sve građane da takve i slične savete ne uzimaju za ozbiljno, jer predstavljaju „populističke izjave usmerene na prikupljanje jeftinih političkih poena kod pravno neukog i neobaveštenog dela građana“ i istovremeno usmerene na dezavuisanje ugleda advokata, sudija i javnih beležnika.
„U svetlu najavljenih izmena seta pravosudnih zakona, kojima se na najgrublji način, po hitnom postupku, pokušava narušiti načelo podele vlasti, postići kontrola nad radom javnih tužilaštava i ugroziti nezavisnost sudstva, ovakva neodgovorna izjava predsednika izaziva posebnu zabrinutost za funkcionisanje pravnog poretka i predstavlja najbolji dokaz dubine krize u kojoj se država i društvo nalaze“, piše u saopštenju.
(Beta)
