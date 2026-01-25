Advokatska komora Srbije o izjavi Vučića: Nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu

Advokatska komora Srbije (AKS) osudila je danas izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, dajući navodne savete građanima povodom upisa prava na nepokretnostima, advokate predstavio kao one koji „pljačkaju građane“ i pozvao građane da ne angažuju advokate u ostvarivanju i zaštiti svojih prava.

„Ovakve izjave predstavljaju nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu kao ustavnu, samostalnu i nezavisnu službu pružanja pravne pomoći, ali i opasno obmanjivanje građana, koje može proizvesti teške i nesagledive posledice po njihova imovinska i druga prava“, navodi se u saopštenju.

Pravo na pravnu pomoć, kako je navela AKS, predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, garantovano Ustavom Srbije, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i stalnom praksom Evropskog suda za ljudska prava u pogledu prava na pristup sudu i efikasnu pravnu zaštitu.

„Javno pozivanje građana da se tog prava odreknu, uz istovremeno diskreditovanje onih koji su po Ustavu i međunarodnim standardima ovlašćeni da pravnu pomoć pružaju, predstavlja direktan udar na vladavinu prava i suštinsko uskraćivanje pravne zaštite građanima“, dodaje se u saopštenju.

AKS smatra da je „posebno licemerno“ da predsednik Srbije danas deli pravne savete građanima u oblasti u kojoj država već više od dvadeset godina „nije uspela da obezbedi efikasno, pravično i pravno sigurno rešenje“.

„U tom periodu donet je čitav niz zakona o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nelegalnih objekata, od kojih nijedan nije dao rezultat. Advokatura je u svakom od tih zakonodavnih procesa aktivno učestvovala, ukazivala na sistemske nedostatke, podnosila primedbe i davala konkretne predloge, koji nikada nisu usvojeni“, piše u saopštenju.

Pitanje prava svojine i pravne sigurnosti u oblasti nepokretnosti u Srbiji, prema njihovim rečima, godinama je prepušteno isključivo državnim organima, bez delotvorne i pravovremene sudske zaštite, koja se svodi na dugotrajne upravne sporove.

„Poslednjim zakonom, u javnosti poznatim kao zakon ‘svoj na svom’, ukinuti su svi prethodni propisi o legalizaciji, a hiljade započetih postupaka su obustavljeni, čime su direktno oštećeni građani koji su godinama postupali u skladu sa važećim zakonima i odlukama države“, dodala je AKS.

Prema oceni AKS, „nesposobnost države“ da reši sistemski problem nelegalne gradnje sada se, „nedopustivo i nečasno, pokušava prebaciti na advokaturu“.

„Umesto preuzimanja odgovornosti za dugogodišnje institucionalne propuste, predsednik republike je izabrao da diskvalifikuje celu profesiju i da advokate javno predstavi kao lopove i prevarante“, dodaje se u saopštenju.

Advokatska komora Srbije je postavila pitanje da li, po istoj logici, i advokati koje angažuju državni organi, javna preduzeća i sam predsednik Srbije „pljačkaju“ državu, i ako da – za koji iznos i po kom osnovu.

„Ili je reč o selektivnoj i politički motivisanoj diskreditaciji advokature kao jedne od poslednjih nezavisnih profesija u Republici Srbiji“, pitala je ta komora.

Naveli su da predsednik Srbije nije nadležan da daje pravne savete građanima, niti da se meša u ustavno utvrđen položaj advokature, odnosno da takvi istupi predstavljaju grubo kršenje Ustava Srbije, Zakona o advokaturi i osnovnih načela vladavine prava.

„AKS upozorava da ovakva retorika najviših nosilaca vlasti ne urušava samo ugled advokature, već direktno podriva pravnu sigurnost građana i poverenje u institucije. Advokatura neće prihvatiti ulogu žrtvenog jarca za sistemske neuspehe države i neće ćutati pred pokušajima njene diskreditacije i marginalizacije“, piše u saopštenju.

(Beta)

