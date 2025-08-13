AfD popularnija od Mercovih konzervativaca

Krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) postala je najpopularnija partija u Nemačkoj, pokazalo je novo istraživanje Instituta za društvena istraživanja i statističku analizu Forsa.

Prema istraživanju, da se izbori održavaju danas, za AfD bi glasalo 26 odsto Nemaca dok bi vodeći konzervativni blok kancelara Fridriha Merca dobio podršku 24 odsto birača.

S obzirom da krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje već ubedljivo vodi u Francuskoj, rezultati novog istraživanja u Nemačkoj verovatno će izazvati nelagodu među vodećim liderima u Evropi, piše briselski portal Politiko.

Portal podseća da su desničarske stranke poslednjih godina postigle snažne rezultate na izborima od Poljske do Rumunije i od Portugala do Holandije.

Istovremeno je u Britaniji krajnje desna partija Najdžela Faraža Reforma UK takođe pri vrhu u anketama, usred velikog nezadovoljstva laburističkom vladom premijera Kira Starmera.

Iako jedna anketa Politika pokazuje da nemački demohrišćani zadržavaju blagu prednost u odnosu na AfD, desničarska partija je ojačala od izbora u februaru kada je osvojila gotovo 21 odsto glasova, što joj je bio najbolji rezultat do tada.

AfD, sada najveću opozicionu partiju u nemačkom Bundestagu, osnovala je pre više od deset godina, usred evropske dužničke krize, grupa ekonomista koja se protivila evru i finansijskoj pomoći prezaduženim zemljama. U prvim godinama na izborima je beležila jednocifrene rezultate.

Danas, predvođena otvoreno radikalnom Alis Vajdel, AfD zastupa tvrdokorne antimigrantske i desničarsko populističke stavove.

Neki vodeći političari kažu da je AfD toliko ekstremna da je treba zabraniti po odredbama nemačkog ustava koje za cilj imaju da spreče da se ponovi nacistička prošlost.

Forsino istraživanje ukazuje da Merc, koji se fokusira na spoljnopolitička pitanja, poput rata u Ukraijni i evropskih odnosa sa SAD koje vodi predsednik Donald Tramp, ima sve više problema na domaćem terenu.

Tako je istraživanje pokazalo da je većina Nemaca nezadovoljna Mercovim kancelarskim mandatom – 67 odsto je reklo da nije zadovoljno njegovim učinkom nakon prvih sto dana na funkciji.

Sledeći savezni izbori u Nemačkoj biće održani 2029.

(Beta)

