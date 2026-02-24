Afera Epstin: Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji

Bivši britanski ministar i ambasador Piter Mandelson (Peter) pušten je uz kauciju posle ispitivanja, saopštila je jutros londonska policija.

Kako su preneli britanski mediji, istražuju se navodi da je Mandelson preneo osetljive informacije američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein).

Mandelson, istaknuta ličnost u državnoj politici i bivši ambasador Velike Britanije u Vašingtonu, priveden je u ponedeljak oko 17.00 zbog sumnje da je zanemario dužnost u obavljanju javnih funkcija.

Mandelson nije dao izjavu u medijima od početka istrage.

Mandelson, kojeg je za ambasadora u SAD imenovao premijer Kir Starmer (Keir) u februaru 2025. godine, je navodno prosleđivao informacije Epstinu u vezi sa potencijalnom prodajom britanske imovine.

Mandelson je smenjen sa funkcije prošlog septembra posle prvog talasa otkrića u aferi Epstin. Od tada mu je oduzeta titula lorda i napustio je Laburističku stranku.

Njegovo hapšenje dolazi posle privođenja Edrua (Andrew) brata britanskog kralja Čarlsa Trećeg (Charles) koji se takođe pominje u aferi Epstin.

(Beta)

