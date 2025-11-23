AFP: Cilj izbora u RS da se okončaju previranja u BIH zbog borbe Dodika i Šmita za vlast

Agencija Frans pres piše večeras iz Banjaluke da je cilj današnjih vanrednih predsedničkih izbora u Republici Srpskoj (RS) „da se okonča period previranja u BIH u kojem je borba za vlast Milorada Dodika, bliskog saveznika Moskve, i Visokog predstavnika Ujedinjenih nacija, zaduženog za praćenje mirovnog sporazuma iz 1995. godine, gurnula tu zemlju u najozbiljniju političku krizu od kraja međuetničkog rata 1992-1995. godine“.

AFP konstatuje da je Dodik vodio RS dve decenije „pre nego što ga je sud (BIH) smenio nakon teške političke krize“.

Agencija piše da Visoki predstavnik ima široka ovlašćenja: može da nameće ili menja zakone, da smenjuje izabrane zvaničnike, što su „prerogativi koje Dodik stalno osuđuje, više puta preteći secesijom i vređajući sadašnjeg međunarodnog izaslanika, Kristijana Šmita, bivšeg nemačkog ministra koji je stigao 2021. godine“.

AFP prenosi da je Dodik danas rekao u svom rodnom gradu Laktašima da su „ove izbore organizovali bosanski muslimani i Šmit“ da su „želeli da nas poraze u Republici Srpskoj, a sada narod ima šansu da pobedi njih“ i da je dodao: „Prvo Republika Srpska!“.

Agencija je prenela izjavu jedne penzionisane ekonomistkinje koja „sastavlja kraj s krajem“ i rekla je da „Ono što smo do sada imali je užasno… (…) On (Dodik) nam je sve ukrao; trebalo bi da pomaže siromašnima, a ne da uzima novac za sebe!“, uzviknula je ona.

U tekstu piše da se očekuje se da su favoriti Siniša Karan (63), bivši ministar unutrašnjih poslova i čovek od Dodikovog poverenja, i relativno nepoznat Branko Blanuša, 56-godišnji univerzitetski profesor elektrotehnike, čiju kandidaturu podržava nekoliko opozicionih stranaka.

Pošto je prkosio presudi suda BIH, Dodik je prihvatio izbor naslednika i to neposredno pre nego što je Vašington ukinuo sankcije protiv njega koje su bile na snazi skoro 10 godina zbog njegove separatističke politike, piše AFP.

Agencija navodi da je tokom kampanje Dodik tvrdio da je glas za njegovog favorita Karana zapravo glas za njega samog i njegovu politiku, više puta navodeći da je „BIH ‘nemoguća zemlja’ i da je Republika Srpska ‘država’ koja mora ‘sačekati’ međunarodno priznanje“.

Tako AFP prenosi izjavu penzionera koji je rekao u Laktašima da je danas glasao za Dodikovog Sinišu Karana „jer želi da se nastavi politika Milorada Dodika“ i kazao da je „sve ovo velika farsa koju je orkestrirao Zapad… ali Dodik ima podršku naroda“.

Suprotno tome, opozicioni kandidat za predsednika Branko Blanuša je „objasnio da je Republika Srpska prvenstveno ‘ugrožena’ politikom njegovog protivnika: ‘On (Dodik) je ponizio institucije Republike Srpske radi sopstvenih interesa i bogatstva i zato je sada na crnoj listi naroda’ „, piše na kraju teksta agencije AFP.

(Beta)

