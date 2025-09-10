AFP: Novi premijer Francuske – diskretni vojnik predsednika Emanuela Makrona

Dolazeći iz desnice, diskretan do te mere da je praktično nepoznat široj javnosti, francuski ministar oružanih snaga Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu), imenovan za premijera sa 39 godina, pronicljiv je političar i lojalni pratilac predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) od 2017. godine.

Član svake vlade od prvog mandata Makrona 2017. godine, Lekorni je prošle godine skoro postao premijer, ali je na kraju francuski predsednik imenovao Fransoa Bajrua (Francois Bayrou), kojeg su poslanici smenili u ponedeljak.

Uprkos nedostatku parlamentarne većine i političkoj nestabilnosti od 2022. godine, Lekorni je zadržao stratešku poziciju ministra oružanih snaga tri godine, mesto koje je obavljao tokom nekoliko premijera.

Javno uzdržan u svojoj poziciji čuvara vojne institucije, Lekorni je rezervisan političar, retko u centru pažnje. On je uglavnom iza kulisa postepeno proširio svoj uticaj.

„Lekorni je lojalan Makronu i neće mu smetati. Njegov dosije u odbrani je prilično dobar“, rekao je za AFP neimenovani diplomata, dok je jedan ministarki savetnik ocenio da je Lekorni „dobar vojnik, ali koji nema mnogo harizme“.

Blizak sadašnjem ministru pravde Žeraldu Darmanenu (Gerlad Darmanin), koji kao i on, potiče iz desnice, Lekorni se politički istakao kroz svoje direktne pregovore sa poslanicima raznih stranaka kako bi obezbedio gotovo jednoglasno usvajanje Zakona o vojnom planiranju za period 2024-2030 uprkos smanjenom budžetu.

Bivši član parlamentarnog odbora za odbranu opisao je Lekornija kao nekoga kojeg cene svi u parlamentu jer vlada svim dosijeima, odgovara na pitanja bez gledanja u svoje belekške i naizmenično laska i oštro kritikuje svoje protivnike.

Ostaje da se vidi da li će Lekorni, kojeg levičari smatraju veštim političarem, biti u stanju da ubedi Socijalističku partiju na saradnju o važnim pitanjima.

„Lekorni brzo razume stvari, ali je više desničarski nastrojen od Bajrua“, rekao je bivši član odbora za odbranu u francuskom parlamentu.

U francuskim medijima se pominje njegova večera sa liderkom ekstremne desnice Marin Le Pen (Marine) uz ocenu da je on „čovek koji može da pregovara sa krajnje desničarskom strankom Nacionalno okupljanje ali sa tačke gledišta levice“.

Okruženje Lekornija navodi da je on svestan da „prihvatanje funkcije premijera znači prihvatanje da se stave oba prsta u utičnicu za struju“.

Poreklom iz Normandije i unuk borca Pokreta otpora u Drugom svetskom ratu, Lekorni je nekada razmišljao o karijeri oficira, ali je u politiku ušao veoma mlad.

Njegova karijera je počela u desnici. Bio je parlamentarni asistent sa 19 godina, postao je najmlađi savetnik u ministarskoj kancelariji 2008. godine, a zatim 2015. godine najmlađi predsednik departmana Er, nakon što je bio gradonačelnik svog rodnog grada Vernon.

Ušao je u vladu sa 31. godinom i obavljao je nekoliko ministarskih funkcija – ekologije, prekomorskih teritorija i oružanih snaga.

Kao rezervista u žandarmeriji, Lekorni poznat kao ljubitelj istorije, ranije je govorio da želi da ostane u sektoru odbrane i oružanih snaga.

Iako je diskretan u medijima, Lekorni je izronio iz senke od početka ruske invazije na Ukrajinu, ulažući napore za „ponovno naoružavanje“ te zemlje, po nalogu Makrona, ali imajući u vidu i jačanje Evrope.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com