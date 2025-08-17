AFP: Predsednik Srbije obećava snažan odgovor demonstrantima

Francuska novinska agencija AFP piše da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas „obećao ‘snažan’ odgovor demonstrantima protiv korupcije posle pet uzastopnih večeri sukoba njegovih pristalica, policije i demonstranata širom zemlje“.

AFP prenosi da su demonstranti bacali kamenje i pirotehnička sredstva na policiju koja je odgovorila šok-bombama i suzavcem, da je više od 130 policajaca povređeno i da su desetine civila zatražile medicinsku pomoć.

„Nacionalistički predsednik Aleksandar Vučić“ je danas, piše AFP, na konferenciji za novinare u Beogradu najavio „punu odlučnost srpske države“ i „sve što nam je na raspolaganju da vratimo zakon, red i mir“, naglasivši da se ne razmatra proglašenje vanrednog stanja.

Francusk agencija konstatuje da je Vučić „uporedio demonstrante sa ‘teroristima’ što je termin koji često koristi od početka antikorupcijskog protestnog pokreta 2024. godine“ posle smrtonosnog pada betonske nadstrešnice iznad ulaza Železničke stanice u Novom Sadu za šta su „demonstranti brzo okrivili korupciju“, a njihovi zahtevi za transparentnu istragu su se proširili pozivom na prevremene izbore.

Demonstracije su uglavnom bile mirne, ali se situacija pogoršala ove nedelje kada su grupe pristalica vlasti, često maskiranih, napale demonstrante, piše AFP.

U tekstu se kaže da „video-snimci na internetu prikazuju policajce kako nenaoružane demonstrante tuku palicama, dok je policija odbacila optužbe za nasilje, rekavši da su demonstranti napali policajce“.

AFP na kraju piše da „Vučić odbacuje pozive za prevremene izbore i osuđuje proteste kao deo strane zavere za njegovo svrgavanje“.

(Beta)

