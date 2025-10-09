AFP: Šta se zna o sporazumu Izrael-Hamas

Izrael i palestinski pokret Hamas postigli su sporazum prethodne noći o prvoj fazi plana američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za postizanje mira u Pojasu Gaze posle dve godine rata.

Ta faza uključuje prekid vatre i razmenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce koje drži islamistički pokret, čiji je napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine pokrenuo rat.

Plan od 20 tačaka koji je američki predsednik predstavio 29. septembra predviđa konačno razoružanje Hamasa i povlačenje Izraela sa teritorije.

Agencija Frans pres prenosi šta se zna o sporazumu, za koji se očekuje da će danas biti formalno potpisan u Egiptu, gde su indirektni pregovori, uz posredovanje Egipta, SAD i Katara, počeli u ponedeljak.

– Prva faza

Sporazum između dve zaraćene strane, koji je prvi objavio Tramp, pokriva, prema Kataru, sve „odredbe i mehanizme za sprovođenje prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, što će dovesti do kraja rata, oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika i dostavljanja humanitarne pomoći“.

Hamas je takođe objavio ovaj sporazum, za koji je rekao da „predviđa kraj rata u Gazi“.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naznačio je da će danas sazvati sastanak svog kabineta kako bi odobrio sporazum.

Sporazum bi mogao biti potpisan već danas u Egiptu, rekli su za Frans izvori bliski pregovorima.

Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi pozvao je Trampa da „prisustvuje njegovom potpisivanju“.

– Taoci i pomoć

Oružje će morati da utihne prilikom potpisivanja sporazuma.

Izraelska vojska je jutros saopštila da se sprema da primi taoce, ali i da se suoči sa „svim scenarijima“.

Hamas će odjednom osloboditi svih 20 talaca živih (od 47 koji su još uvek u Gazi), rekao je zvaničnik Hamasa za AFP.

Oni će biti razmenjeni za oko 2.000 palestinskih pritvorenika – 250 koji služe doživotne kazne i 1.700 drugih koji su zadržani od početka rata, prema tom izvoru.

Sporazum predviđa da će se razmena obaviti u roku od 72 sata od potpisivanja.

Tramp je rekao da veruje da će svi taoci, živi i mrtvi, biti „vraćeni u ponedeljak“.

„Uz Božju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući“, rekao je Netanjahu.

Pored toga, najmanje 400 kamiona humanitarne pomoći će svakodnevno ulaziti u Pojas Gaze tokom prvih pet dana primirja, a taj broj će se povećati u narednim danima, prema izvoru Hamasa.

Sporazum takođe predviđa „neposredni povratak raseljenih lica iz južnog dela Pojasa Gaze u grad Gazu i na sever“, rekao je izvor Hamasa.

Izraelska vojska je pozvala stanovništvo da u ovoj fazi ne pokušava da se vrati u ova područja.

– Fazno povlačenje izraelskih snaga

Prema rečima Donalda Trampa, sporazum predviđa da Izrael „povuče svoje snage na dogovorenu liniju“ unutar enklave.

Neimenovani visoki zvaničnik Hamas je rekao da sporazum predviđa „planirano povlačenje“ izraelskih snaga.

Hamas je pozvao „predsednika Trampa i zemlje garante sporazuma da primoraju (Izrael) da u potpunosti sprovede rokove sporazuma i da mu ne dozvole da izbegava ili odugovlači u sprovođenju onoga što je dogovoreno“.

SAD će biti „uključene u održavanje mira“ u Pojasu Gaze, obećao je Tramp u izjavi za američki kanal Foks njuz (Fox News).

Civilna odbrana Pojasa Gaze saopštila je da je tokom pregovora u Egiptu izraelska vojska nastavila svoja smrtonosna bombardovanja.

Hamas nije pomenuo sopstveno razoružanje niti sudbinu svojih boraca, ključne tačke predloga.

– Sledeći korak

Zvaničnik Hamasa je rekao da će pregovori o drugoj fazi prekida vatre početi odmah posle potpisivanja prve faze sporazuma, koje se očekuje za danas.

Izrael nije komentarisao to pitanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com