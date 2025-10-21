AFP: Tramp pritiskao Zelenskog da preda Donbas

Predsednik SAD Donald Tramp je na sastanku prošlog petka pritiskao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Ukrajina svoju regiju Donbas preda Rusiji, javlja agencija Frans pres.

Visoki ukrajinski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je danas Frans presu da je Tramp tražio povlačenje vojske Ukrajine sa teritorija koje su i dalje pod ukrajinskom kontrolom, što je jedan od glavnih zahteva ruskog predsednika Vladimira Putina.

Sastanak je bio „napet i težak“, kaže izvor Frans presa, i dodaje da Trampova diplomatija zvaničnom Kijevu ostavlja utisak da se dve strane „vrte u krug“.

(Beta)

