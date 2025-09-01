AFP: U avgustu manje ruskih napada dronovima dugog dometa na Ukrajinu

Ruskih napada dronovima dugog dometa na Ukrajinu u avgustu je bilo za trećinu manje nego u julu, po analizi AFP-a objavljenoj danas.

To smanjenje posle tri meseca intenziviranih ruskih napada iz vazduha se poklapa sa sastankom na Aljasci predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina, posle čega se Tramp u Vašingtonu sastao s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Iako su ti sastanci podstakli nade u napredak ka mirovnim pregovorima, jedva da je bilo napretka.

Po analizi AFP-a dnevnih izveštaja Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, Rusija je u avgustu poslala 4.132 drona tokom noćnih napada na Ukrajinu što je od 34 odsto manje nego u julu, ali i dalje uz mnoge civilne žrtve.

Ti vojni izveštaji, međutim samo su „indikativni“ i najčešće se odnose samo na noćne napade, reklo je Ratno vazduhoplovstvo za AFP, navodeći da je ukupan broj dronova dugog dometa koje je koristila ruska vojska verovatno nešto veći.

U julu je po tim izveštajima ruska vojska poslala 6.297 dronova dugog dometa i 198 raketa na svog suseda, što je najviše za mesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Kijev, glavni grad Ukrajine, pretrpeo je jedan od najrazornijih napada dronovima i raketama 28. avgusta, kada je poginulo 25 ljudi, uključujući nekoliko dece, uglavnom stanara jedne stambene zgrade.

Ruski napadi dronovima i raketama na ukrajinske gradove su u junu prouzrokovali rekordan broj pogibija i ranjavanja civila za tri ratne godine, navele su UN.

Noćni napadi su gotovo redovni od početka sukoba, najsmrtonosnijeg u Evropi od Drugog svetskog rata.

Pored dronova „geran“, baziranih na iranskom „šahidu“ koje Rusija masovno proizvodi, ona je u avgustu ispalila i 156 raketa na Ukrajinu.

Zato je, po AFP-u, avgust bio treći mesec ove godine po intenzitetu napada.

Ukrajinska protiv-vazduhoplovna odbrana, iako suočena sa sve sofisticiranijim napadima, oborila je 83 odsto ruskih dronova i raketa u avgustu, a 88 odsto u julu, po analizi AFP-a.

Smanjenje broja napada dronovima u avgustu bilo je veće u prvoj polovini tog meseca, što se poklopilo sa sastankom Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, završenim bez značajnog napretka ka okončanju sukoba.

U drugoj polovini avgusta Rusija je izvela dva velika napada iz vazduha na Ukrajinu, u kojima je korišćeno po nekoliko stotina dronova i raketa.

(Beta)

