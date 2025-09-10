AFP: U Srbiji nestala dva stranca osumnjičena za pokušaj prenošenja američke vojne tajne Kini

Britanski i kineski državljanin, koje SAD sumnjiče da su želeli da prenesu vojnu tehnologiju Pekingu i uhapšeni u Srbiji, nestali su sredinom avgusta, tako što su skinuli elektronske narukvice koje su nosili, saznaje agencija AFP iz izvora srpskih tužilaca.

Džon Miler(John Miller) i Cui Guanghaj uhapšeni su u Beogradu krajem aprila po međunarodnoj poternici koju su izdale američke vlasti, koje ih sumnjiče za „kriminalnu zaveru, šverc i kršenje zakona o kontroli izvoza oružja“ jer su pokušali da „dobiju i izvezu poverljivu američku vojnu tehnologiju u Kinu“, navodi se u dokumentu Ministarstva pravde SAD.

Posle nekoliko nedelja u pritvoru, stavljeni su u kućni pritvor u Beogradu dok su srpski sudovi razmatrali zahtev za ekstradiciju koji su podnele SAD.

Sredinom avgusta, „elektronski sistem za praćenje registrovao je upozorenje“, objasnio je srpski Viši sud za AFP.

„Kada su službenici za uslovnu slobodu posetili adrese dvojice muškaraca, utvrđeno je da osobe čija je ekstradicija tražena više nisu prisutne… Shodno tome, oni više nisu pod nadzorom i trenutno su u bekstvu“, dodao je isti izvor.

Za njima je izdata nova poternica, koju je izdala Srbija.

Kada je upitano o tom slučaju, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova je reklo AFP-u da nema informacije o tom pitanju.

Ni britanska ambasada u Beogradu, ni Ministarstvo pravde, ni britanska diplomatska služba nisu odgovorili na zahteve AFP-a za pojašnjenje po tom pitanju, upućujući ih na srpske vlasti. Ni srpske vlasti nisu odgovorile na pitanja Frans presa.

Iako razlozi za prisustvo dvojice muškaraca u Beogradu nisu poznati, Srbiju i Kinu povezuju brojni komercijalni ugovori i jake diplomatske veze.

Beograd je 2024. godine bio jedan od tri grada koje je posetio kineski predsednik Si Đinping tokom svoje evropske turneje, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je jedan od retkih evropskih lidera u Pekingu početkom septembra na proslavi 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i pobede nad Japanom.

(Beta)

