AFP: Više od 100 hiljada ljudi odalo počast žrtvama nesreće u Novom Sadu

Šesnaest minuta tišine, posle čega su usledili govori, pesme, pa ponovo tišina… Srbija je danas odala počast žrtvama fatalne nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, koja se dogodila pre tačno godinu dana, i pokrenula protestni pokret koji već 12 meseci traje u zemlji, prenela je agencija Frans pres.

Pod suncem, ogromna gomila ljudi se okupila u centru grada od podneva pa nadalje. Kasno popodne, policija je saopštila da je izbrojala 39.000 demonstranata, brojka koja nije mogla odmah da se proveri iz nezavisnih izvora.

Prema novinarima AFP-a na terenu i snimcima iz vazduha, bilo je najmanje 100.000 ljudi. Neki su stigli već u petak uveče, a demonstranti su održali 16 minuta ćutanja počev od 11:52.

Upravo u to vreme, 1. novembra 2024. godine, betonska nadstrešnica novorenovirane železničke stanice srušila se, usmrtivši 14 ljudi na licu mesta, uključujući dvoje dece. Dve povređene osobe su kasnije preminule, čime je broj žrtava porastao na 16.

Tokom dana, hiljade ljudi došlo je da položi cveće i sveće ispred te stanice, čiji razbijeni beton i dalje služi kao surov podsetnik na nesreću.

Među njima je bio i Dragan Savić, koji je došao iz Kovilja.

„Moja osećanja su pomalo pomešana. S jedne strane, osećam veliku tugu, a sa druge strane, srećan sam što je toliko ljudi došlo da izrazi saučešće i pokaže svoje nezadovoljstvo režimom i vlastima“, rekao je taj čovek u pedesetim godinama.

Rušenje nadstrešnice pokrenulo je jedan od najvećih protestnih pokreta u Srbiji, u kojem su studenti brzo preuzeli vođstvo.

Za protivnike „desničarsko nacionalističkog predsednika Aleksandra Vučića“, to je postalo simbol korupcije koja, prema njihovim rečima, ugrožava velike projekte javnih radova pokrenute širom zemlje, preneo je AFP.

„To je bilo ubistvo, a ne nesreća, ubistvo uzrokovano korupcijom, nemarom i nesposobnošću“, rekla je Vesna, 55-godišnja Beograđanka.

Poput nje, demonstranti su se slivali iz cele Srbije, uključujući hiljade studenata koji su stigli peške iz svih krajeva zemlje.

Već nekoliko meseci, studenti su usvojili kao aktivnost dugo pešačenje kao oblik protesta, nadajući se da će doći do što više gradova i sela kako bi objasnili svoje zahteve i borili se protiv slike koju o njima prikazuju provladini mediji, koji ih redovno opisuju kao „teroriste“ koje plaćaju strane sile.

Nakon svečanog dočeka i radosti u petak uveče, današnje demonstracije su se odvijale u mirnoj atmosferi, obeleženoj odavanje pošte i ozbiljnošću.

U ranim večernjim satima, hiljade učesnika okupilo se na obalama Dunava, sa belim cvećem u rukama, kako bi odali poslednju počast žrtvama, poštujući još 16 minuta ćutanja, noć osvetljenu bezbrojnim svetlima mobilnih telefona.

Lansiranih sa Dunava, 16 fenjera se vinulo u nebo, lebdeći iznad gomile, a veliki transparent se razvio duž Novosadske tvrđave, na kojem je pisalo „Srešćemo se ponovo sutra, i svakog dana dok se pravda ne zadovolji“. Demonstranti su potom počeli da se razilaze.

Uglavnom mirne, demonstracije organizovane tokom godine ovog leta su obeležene nasiljem između pristalica predsednika i demonstranata, od kojih je nekoliko stotina uhapšeno.

Represija protiv tog pokreta se pojačala, što je navelo Evropski parlament prošle nedelje da usvoji rezoluciju koja „podržava pravo srpskih studenata i građana da mirno demonstriraju i oštro osuđuje državnu represiju“, prenela je francuska agencija.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos napisala je jutros na platformi Iks (X) da novosadska tragedija „menja Srbiju“, kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), tako što je „podstakla mase da se mobilišu za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokratiju“.

Dok su se demonstranti okupljali u Novom Sadu, predsednik Srbije i nekoliko ministara prisustvovali su ceremoniji u Hramu Svetog Save, gde je nekoliko hiljada njegovih pristalica takođe došlo da zapali sveće i oda počast žrtvama.

U obraćanju naciji u petak, nakon višemesečnih optužbi studenata da žele da ga svrgnu i da su plaćeni za proteste, predsednik je rekao da je „izneo komentare zbog kojih žali“.

„Izvinjavam se“, dodao je Vučić, pozivajući na dijalog, ne pominjući prevremene izbore koje demonstranti zahtevaju već mesecima, dodao je Frans pres.

(Beta)

